Cội nguồn tin yêu

Những ngày này, toàn thể Nhân dân Việt Nam từ Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau đều hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với niềm phấn khởi, tin yêu và kỳ vọng. Dường như trời mây, non nước Việt Nam cũng đón nhận nguồn sinh khí ấy nên hơi ấm bao trùm lên một dải non sông tươi đẹp.

Mừng Đại hội XIII, mừng Đảng quang vinh 91 tuổi, mừng xuân Tân Sửu - 3 niềm vui cùng đến làm cho trái tim của hàng triệu người Việt Nam càng thêm những nhịp đập tin yêu.

Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930. Ảnh chụp lại tranh của họa sĩ Phi Hoanh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Nguồn cội tin yêu ấy là lý tưởng của Đảng được lịch sử chứng minh qua hơn 9 thập kỷ đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng đất nước, mang lại hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân. Ít có dân tộc nào trên thế giới, trong gần một thế kỷ qua lại có lịch sử của Đảng song hành cùng lịch sử dân tộc. Chỉ 15 năm sau khi ra đời, năm 1945, Đảng đã lãnh đạo toàn dân ta giành chính quyền, lập ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Và hôm nay, Đảng đang cùng dân viết tiếp một chương mới trong lịch sử đất nước với mục tiêu: “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, ngày 5/9/1960. (Ảnh: baotanglichsu.vn)

Đảng Cộng sản Việt Nam là của Nhân dân Việt Nam và dân tộc Việt Nam, đó là chân lý, là mối quan hệ biện chứng. Đảng vì dân, dân tin Đảng và Bác Hồ. Đảng đã thắp sáng, thổi bùng khát vọng độc lập, khát vọng tự do và hạnh phúc của Nhân dân. Toàn dân một lòng đoàn kết đi theo Đảng, theo Bác, giành tự do và cơm áo, xây dựng đất nước ta “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong 3 cuộc kháng chiến của dân tộc, hàng triệu cán bộ, đảng viên đã chịu cảnh đầu rơi máu chảy, gông cùm xiềng xích, hy sinh tuổi xuân trên các chiến trường. Nhân dân ngàn đời ghi công những người con trung hiếu của Đảng. Đã gần 80 năm trôi qua nhưng những câu thơ trong bài “Nhắn bạn” của đồng chí Hoàng Văn Thụ - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ trước lúc ra pháp trường vào năm 1944 vẫn còn vọng lại như một lời tuyên ngôn, lời nhắn gửi của những người cộng sản khiến bao người rơi lệ:

Việc nước xưa nay có bại thành

Miễn sao giữ trọn được thanh danh.

Phục thù, chí lớn không hề nản

Ngọc nát còn hơn giữ ngói lành.

Thân dẫu lao tù lâm cảnh hiểm

Chí còn theo dõi buổi tung hoành.

Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu

Trước sau xin giữ tấm lòng thành!

Tấm lòng thành của hàng triệu cán bộ, đảng viên đã tạo nên sức mạnh và uy tín của Đảng. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, 91 năm chèo lái con thuyền cách mạng đã đủ để Đảng tôi luyện, khẳng định năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đảm nhận sứ mệnh dẫn lối đưa đường cho toàn dân tộc. Lý tưởng của Đảng bắt nhịp được khát vọng của Nhân dân nên mối tình dân - Đảng ngày càng máu thịt, như cây với đất, như sông và núi, hài hòa, bền chặt, thủy chung.

Bến đò Thượng Trụ - nơi thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Đảng là cuộc sống của tôi. Mãi mãi đi theo Người. Từ thuở còn thơ, đời tôi chưa quen sóng gió. Đảng đã cho tôi lẽ sống niềm tin... Lời bài ca cũng là lời tâm sự của các thế hệ cán bộ, đảng viên, của mỗi một người dân biết ơn và tin yêu Đảng, biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghị quyết của Đảng không phải ở đâu xa, đường lối của Đảng không chỉ ở trên những trang giấy. Đó là một khu dân cư nông thôn mới đổi thay từng ngày. Là một con đường mới mở. Là một ngôi trường đang xây. Là một nhà máy mới đi vào hoạt động và những con tàu đang vươn khơi. Cả những điều rất gần gũi, cụ thể: tấm thẻ BHYT, những đồng vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, những ngôi nhà tránh lũ, hạt giống, cây - con cho vụ gieo trồng mới…

Đội ngũ y, bác sỹ Hà Tĩnh luôn trong tâm thế sẵn sàng đương đầu với dịch bệnh. Ảnh: Hào Hoàng

Điều rõ ràng nhất khiến cả thế giới khâm phục là giữa lúc đại dịch Covid-19 tàn phá khắp các châu lục thì như ông Giorgio Aliberti - Đại sứ EU tại Việt Nam đã nói: “Việt Nam trở thành ví dụ tốt về đối phó với dịch. Việc tôi ở lại Việt Nam được coi là may mắn “xa xỉ”.

Niềm tin của người dân thêm vững chắc khi nhìn lại thành quả của một năm vượt lên thử thách của Việt Nam: Trong khi nhiều quốc gia tăng trưởng âm, Việt Nam vẫn tăng trưởng dương, được đánh giá là 1 trong 10 nước trên thế giới có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất, 1 trong 16 nền kinh tế mới nổi tăng trưởng nhất năm 2020. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antoni Guiterres đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị dẫn dắt ASEAN năm 2020. Đúng như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”.

Khi niềm tin yêu đã được nhen lên, được lý trí soi sáng, được trải nghiệm, tình cảm và nhận thức cùng hòa quyện thì dẫu kẻ thù có ra sức chống phá, bôi nhọ, tìm cách hạ uy tín của Đảng, lòng dân Việt Nam vẫn “vững như kiềng ba chân”. Từ già tới trẻ, đâu đâu người dân cũng bày tỏ sự tin yêu và biết ơn Đảng. Ai có thể đảm đương được sứ mệnh khai mở, dẫn đường như Đảng Cộng sản Việt Nam trong 91 năm qua? Ai có thể thay thế được cách mà hệ thống chính trị ở Việt Nam đã và đang làm trong từng ngày, từng giờ ở mọi thôn bản, phố phường, làng xã từ vùng núi cao, đồng bằng đến ven biển? Và chặng đường sắp tới, ai sẽ là người dẫn lối đưa đường cho Việt Nam đến nước phát triển vào năm 2045, nếu không phải là Đảng Cộng sản Việt Nam? Câu hỏi ấy mỗi người dân đều đã tự trả lời.

.

Hà Tĩnh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: Thu Hà

Thực hiện lời di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng đã luôn tự chỉnh đốn, đổi mới, chống quan liêu, tham nhũng, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống… Cả nghìn vụ kỷ luật, truy tố, xét xử trong nhiệm kỳ qua chứng minh tinh thần quyết liệt chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy của Đảng, để trọn vẹn niềm tin yêu với Nhân dân.

Xuân Tân Sửu 2021 đang đến gần. Lại thêm một mùa xuân ấm tình dân, nghĩa Đảng. Thêm một kỳ đại hội mở ra nhiều kỳ vọng cho tương lai, tiền đồ của dân tộc. Đào mai đang bừng lên sắc thắm của những nụ mầm tin yêu. Màu cờ đỏ hòa cùng màu nắng mới trong những ánh mắt rạng ngời. Ta cùng nhau đọc lại câu thơ của người cộng sản lỗi lạc Hoàng Văn Thụ: “Bạn hỡi gần xa hăng chiến đấu/ Trước sau xin giữ tấm lòng thành!”.

bài: Bùi Minh Huệ

ảnh: pv và nguồn tư liệu