Đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống - “quả ngọt” trong năm đầu gian khó (bài 4): Phát triển kinh tế, xã hội - những bước đi chiến lược ngay đầu nhiệm kỳ

Khởi động nhiệm kỳ 2020-2025, với ý chí, quyết tâm cao, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, từng bước đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. “Quả ngọt” trong năm đầu gian khó là kết quả từ sự tập trung trí lực, tâm huyết của cả hệ thống chính trị; sự đồng thuận, nỗ lực vượt bậc của các tầng lớp nhân dân; sự kết tinh cao nhất của ý Đảng, lòng dân.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới… là những nhiệm vụ cụ thể được đặt ra trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay trong những bước khởi động cho nhiệm kỳ mới, những nhiệm vụ này đã được triển khai quyết liệt.

Trên nền tảng kết quả vững chắc, nổi bật trong 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2020), Hà Tĩnh tập trung cao trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học và các bộ, ngành để xây dựng đề án đảm bảo thuyết phục, mang tính khả thi cao, được Chính phủ phê duyệt vào ngày 16/12/2020. Để cụ thể hóa mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, ngày 15/7/2021, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết chuyên đề - Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”.

Chủ tịch UBND Võ Trọng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp xuống đồng kiểm tra năng suất lúa vụ xuân 2021.

Nghị quyết đặt ra yêu cầu cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc thực hiện đề án xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM với những mục tiêu cụ thể, thiết thực. Trong đó, theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn, trọng tâm là quan tâm phát triển kinh tế nông thôn tổng hợp để đáp ứng yêu cầu đạt thu nhập bình quân tối thiểu 60 triệu đồng/người/năm; nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP để có tối thiểu 40 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao và 10 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao. Cùng đó là kêu gọi đầu tư, nâng cấp hạ tầng KT-XH như: giao thông, thủy lợi, môi trường... Đây là những “mắt xích” quan trọng để kết nối, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân - mục tiêu cốt lõi của xây dựng tỉnh NTM.

Video: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nói về mục tiêu, giải pháp trọng tâm đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM, giai đoạn 2021-2025”.

Đường về xã NTM nâng cao Tượng Sơn (Thạch Hà).

Hà Tĩnh ngày càng có nhiều mô hình, trang trại sản xuất nông nghiệp trong nhà màng, nhà lưới áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, cho hiệu quả kinh tế cao (ảnh 1). Đặc sản nhung hươu Hương Sơn đạt chuẩn OCOP 4 sao, được chế biến thành nhiều sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng (ảnh 2). Đặc sản bưởi Phúc Trạch (ảnh 3). Nhân dân xã Thạch Liên (Thạch Hà) phá bờ thửa nhỏ, xây dựng cánh đồng mẫu lớn (ảnh 4).

Quá trình thực hiện đề án xây dựng tỉnh NTM và các huyện, xã đạt NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đều có sự tập trung cao cho tiêu chí phát triển sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp. Bước đột phá trên đồng ruộng trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp là nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết chuyên đề về cải tạo, tích tụ ruộng đất, hình thành những cánh đồng lớn, thúc đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đi cùng với nghị quyết, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành nhằm ưu tiên cao về nguồn lực và tập trung chỉ đạo quyết liệt cho công tác chuyển đổi ruộng đất, phá bờ thửa nhỏ, hình thành cánh đồng lớn. Từ vụ xuân 2021, các địa phương có điều kiện địa hình đồng ruộng khá bằng phẳng như: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh… đã thực hiện sản xuất theo mô hình phá bỏ bờ vùng, bờ thửa nhỏ, hình thành cánh đồng lớn với tổng diện tích hơn 2.600 ha.

Nhân dân xã Thuần Thiện (Can Lộc) phá bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn.

Can Lộc là địa phương đi đầu trong chuyển đổi ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn. Ngay sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã ban hành Nghị quyết 01-NQ/HU ngày 20/8/2020 về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, tăng cường liên kết để nâng cao hiệu quả, giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Đồng chí Đặng Trần Phong - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc cho biết, để nghị quyết đi vào cuộc sống, Can Lộc đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch, công văn, hướng dẫn. Tại cơ sở, 18/18 đảng bộ xã, thị trấn đã ban hành nghị quyết, đề án và chính sách để thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU. Theo đó, quá trình triển khai thực hiện đồng bộ, tập trung, đảm bảo tính thống nhất từ huyện đến các cấp thôn/xóm. Trong năm qua, toàn huyện Can Lộc đã phá bỏ bờ vùng, bờ thửa, chuyển đổi ruộng đất, gắn với tập trung ruộng đất sản xuất với diện tích 993 ha.