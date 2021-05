Hà Tĩnh lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Từ một thôn khó khăn của xã Quang Vĩnh (Đức Thọ), thôn Vĩnh Đại đã bứt phá và được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019. Kết quả đó ghi dấu vai trò của bà Cao Thị Châu (SN 1958) - Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn.

Hiểu rõ những khó khăn của một thôn có xuất phát điểm thấp, bà Châu đã mạnh dạn viết thư ngỏ, tìm gặp những người con xa quê để vận động quyên góp. Bên cạnh đó, bà còn lựa chọn 1 tổ tự quản có tiềm năng nhất trong thôn để làm điểm khởi động phong trào xây dựng nông thôn mới.

Chẳng nề hà vất vả, khó khăn, người phụ nữ chân yếu tay mềm lăn xả hết mình trong từng phong trào của thôn. Trong mỗi việc làm, hành động của mình, bà luôn chú trọng xây dựng mối đoàn kết nội bộ; đồng thời phát huy quy chế dân chủ cơ sở để mọi việc đều “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” và thấu đáo lòng dân.

Bà Châu luôn gần dân, phát huy quy chế dân chủ cơ sở,

Với sự tận tâm, trách nhiệm của mình, trong 5 năm gần đây, bà Châu đã cùng Ban Công tác mặt trận thôn vận động Nhân dân đóng góp được số tiền trên 1,3 tỷ đồng và hiến trên 2.300 m2 đất phục vụ xây dựng các công trình phúc lợi tại thôn. Đồng thời, vận động con em xa quê xây dựng, tôn tạo chùa Ghềnh - công trình văn hóa tâm linh trị giá trên 5 tỷ đồng; xây dựng 2 bến dân sinh trên 50 triệu đồng, xây dựng cổng làng 175 triệu đồng; tích cực tuyên truyền người dân chỉnh trang vườn hộ, đường làng ngõ xóm, tháo dỡ các công trình vệ sinh, chăn nuôi không phù hợp…

Bà Châu đã có 18 năm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận .

Tự hào về người cán bộ gương mẫu, Bí thư Đảng ủy xã Quang Vĩnh Ngô Huy Tiến chia sẻ: “Bà Châu quê ở Diễn Châu (Nghệ An), rời quân ngũ, bà lấy chồng rồi theo chồng về đây sinh sống. Bà đã có hơn 26 năm tham gia hoạt động hội đoàn thể, trong đó có đến 18 năm là Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận, 7 năm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn. Dù ở vị trí nào, bà Châu cũng luôn nhiệt tình, đi đầu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và gần gũi với Nhân dân, được bà con trong và ngoài thôn tin yêu, nể trọng và noi theo. Cán bộ xã chúng tôi cũng học hỏi bà về phong cách làm việc, ứng xử. Bà cũng đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng kỷ niệm chương cho những cống hiến xuất sắc vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”.

Vĩnh Đại từ thôn nghèo đã bứt phá trở thành khu dân cư NTM kiểu mẫu.

23 năm gắn bó với Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cũng là chừng đó thời gian anh Phạm Như Hùng (SN 1971) - hiện là Giám đốc Chi nhánh Công viên - Cây xanh dành trọn tâm huyết cho công việc làm đẹp phố phường.

Nêu gương người đứng đầu, anh Hùng luôn chủ động tìm tòi, có nhiều sáng kiến; tích cực nghiên cứu, áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo tại đơn vị. Trong 4 năm gần đây, anh đã cùng các đồng nghiệp có nhiều sáng kiến mang lại giá trị cao như: máy cắt cành cây trên cao, máy nghiền cành lá cây, máy cắt viền cây 3 cạnh được UBND tỉnh, Hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh công nhận. Những sáng kiến đó đã góp phần vận chuyển, xử lý cành, lá cây cắt tỉa hàng ngày để hạn chế chôn lấp, đồng thời tận dụng lá sau khi cắt để bón cây nhằm tạo độ tơi xốp cho đất.

Với sự đồng lòng của tập thể người lao động, Chi nhánh Công viên - Cây xanh luôn đảm bảo nguồn cây để cung ứng cho các công trình, sự kiện, ngày lễ, tết; thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình trang trí cảnh quan đô thị, góp phần trong việc hoàn thành tiêu chí cây xanh đô thị loại II của thành phố Hà Tĩnh.

Anh Hùng sát cánh, động viên công nhân Chi nhánh trong quá trình làm việc.

Anh Hùng tâm niệm: “Là người quản lý ở mảng cây xanh - xe, máy - điện chiếu sáng, tôi xác định rõ phải luôn thực hành bài học tiết kiệm như lời Bác Hồ dạy. Đó là quản lý chặt từ các khâu xuất, nhập để giảm tối đa lãng phí vật tư; tiết kiệm thời gian làm việc nhưng vẫn đảm bảo tiến độ thông qua ứng dụng khoa học công nghệ và thay đổi giờ làm phù hợp thực tiễn tình hình. Đồng thời, trong công tác điều hành cũng phải luôn linh hoạt, nhanh nhạy để nâng cao hiệu quả công việc”.

Là người đứng đầu, anh Phạm Như Hùng luôn thúc đẩy tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong cán bộ, công nhân người lao động chi nhánh.

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xứng đáng vai trò người đứng đầu, anh Hùng còn tích cực trong hoạt động công đoàn. Là Phó Chủ tịch Công đoàn chi nhánh, anh Hùng đã đề xuất, tham gia triển khai các chương trình hướng đến sẻ chia, tri ân người lao động như: “Đồng hành cùng người lao động trong đêm đông giá rét”, “Giao lưu gặp gỡ người lao động”, “Nơi chúng ta là một gia đình”... Những chương trình đó vừa có ý nghĩa động viên người lao động, vừa tạo sự gắn kết, gần gũi giữa lãnh đạo doanh nghiệp với công nhân.

Anh Nguyễn Văn Thanh - công nhân chi nhánh chia sẻ: “Anh Hùng là tấm gương cho chúng tôi học tập, noi theo không chỉ ở trình độ chuyên môn mà còn ở tinh thần lao động sáng tạo và một lối sống gần gũi, chan hòa”.

Cùng với bà Châu, anh Hùng, trong 5 năm qua, toàn tỉnh Hà Tĩnh đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị. Giai đoạn 2016 - 2021, toàn tỉnh đã vinh danh 7.170 gương điển hình tiên tiến (2.055 tập thể, 5.115 cá nhân) từ cơ sở đến tỉnh; trong đó, cấp tỉnh có 221 gương điển hình; tại Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 hôm nay sẽ khen thưởng, biểu dương 67 điển hình tiên tiến (30 tập thể, 37 cá nhân).

Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ảnh Phan Trâm

Vẻ thanh bình trên khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Bình Yên (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc).

Tiêu biểu trong số đó có thể kể đến các tập thể: Thôn Bình Yên (xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc); Đồn Biên phòng Bản Giàng (BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh); Chi bộ thôn Sơn Bình 1 (xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh); Đảng bộ xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ), Chi bộ Phòng Tham mưu (Công an tỉnh); Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh (Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh); thôn Tân An (xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên); Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà); Đảng bộ xã Hương Vĩnh (huyện Hương Khê); Đảng bộ thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn)…

Cán bộ tổ công tác Rào Tre - Đồn Biên phòng Bản Giàng tham gia tuyên truyền cho đồng bào dân tộc Chứt về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. ảnh: Minh Toàn

Từ trong phong trào đó, rất nhiều cá nhân đã trở thành tấm gương sáng cho cộng đồng noi theo. Đó là các đồng chí: Dương Kim Huy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn (huyện Thạch Hà); Nguyễn Thị Thu Hương - Chi bộ Trường THPT Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh); Nguyễn Hoài Sơn – Trưởng thôn 7, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang); Trần Hữu Hòa - Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6, phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh); Phan Lý Đại - đảng viên Chi bộ Khang Thịnh, xã Xuân Viên (huyện Nghi Xuân); Phạm Nguyễn Bính - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn…

Những tấm gương điển hình với cách làm hay, ý nghĩa đã lan tỏa sâu rộng, thúc đẩy các phong trào thi đua, thổi nguồn năng lượng mới nhằm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong toàn Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh.

Để tiếp tục lan tỏa, nhân rộng những điển hình tốt, cách làm hay, theo Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, tổ chức tốt các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là triển khai nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ trong các phong trào thi đua cần chú trọng nuôi dưỡng, tạo điều kiện nhân rộng các gương điển hình.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện bổ sung các quy định, quy chế để siết chặt kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực, từ đó tạo ra không khí dân chủ trong toàn Đảng, toàn xã hội. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tổ chức cho Nhân dân tham gia giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Và hơn ai hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò nêu gương với tinh thần người có chức vụ càng cao càng phải nêu gương, bởi hình ảnh tiêu biểu của người lãnh đạo có sức lan tỏa rất mạnh mẽ trong toàn xã hội.

