Lý tưởng và khát vọng cống hiến dưới ngọn cờ của Đảng (Bài 2): Tấm “bằng tốt nghiệp” quý giá nhất đời tôi!

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh Lê Văn Dương (thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) đã ước mơ được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sau hơn 10 năm làm ăn xa xứ, Dương trở về lập nghiệp ở quê hương và nhiệt tình cống hiến trong các phong trào. Được ghi nhận, định hướng và bồi dưỡng, tháng 2/2021, anh vinh dự nhận quyết định kết nạp Đảng. Dương tự hào chia sẻ: "Đây là tấm “bằng tốt nghiệp” quý giá nhất đời tôi".

Mặc dù đã được gặp Lê Văn Dương - Chủ nhiệm CLB Thanh niên khởi nghiệp (Huyện đoàn Nghi Xuân) khá nhiều lần, với cảm nhận ở người cán bộ đoàn này một tính cách vui vẻ, hòa đồng, tác phong nhanh nhẹn, năng nổ nhưng lần này tôi vẫn ấn tượng mạnh khi nhìn vào đôi mắt sáng ngời hạnh phúc của anh khi được nhận quyết định công nhận đảng viên chính thức trong cuộc sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố (TDP) 11. Cầm tờ quyết định còn thơm mùi giấy mới, Dương phấn khởi chia sẻ: “Đây chính là “bằng tốt nghiệp” quý giá nhất đời tôi. Từ bây giờ, tôi đã là thành viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Lê Văn Dương sinh năm 1988, ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông nội anh là liệt sỹ Lê Duy Cát (1932-1967), từng là bộ đội tham gia cả 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, hy sinh năm 1967 khi đang làm nhiệm vụ tại Huyện đội Nghi Xuân. Ông ngoại là liệt sỹ Trần Văn Chắt (1941-1972), tham gia kháng chiến chống Mỹ và hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Bố anh từng là học sinh Trường Thiếu sinh quân 2, sau này tham gia quân ngũ, mẹ là cán bộ địa phương có nhiều cống hiến. Hiện, chị gái của Dương là đại úy ngành công an, công tác tại TP Hồ Chí Minh.

Truyền thống cách mạng của gia đình là nguồn động lực mạnh mẽ giúp Lê Văn Dương phấn đấu vào Đảng.

Tháng 10/2006, sau khi tốt nghiệp THPT, Lê Văn Dương nhập ngũ vào Sư đoàn 375 - Quân chủng Phòng không Không quân tại TP Đà Nẵng. Tại đây, nhờ nỗ lực rèn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ, anh được đơn vị cử đi học lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng. Đầu năm 2008, xuất ngũ trở về địa phương, anh Dương sang Hàn Quốc, làm việc tại một công ty chuyên cung cấp thiết bị trường học. Nhờ làm việc chăm chỉ, tư cách đạo đức tốt, sau 5 năm, Dương được gia hạn hợp đồng và có thời gian gắn bó với xứ sở Kim chi thêm 5 năm nữa. “Mười năm làm việc ở nước ngoài, dẫu công việc bận rộn nhưng không lúc nào tôi ngừng suy nghĩ về quê hương, về truyền thống gia đình và ước mơ được cống hiến sức mình cho quê hương, Tổ quốc. Suy nghĩ đó ngày một lớn dần, thôi thúc tôi cố gắng và nỗ lực hướng về quê hương” - anh Dương chia sẻ.

Ngay sau khi đi xuất khẩu lao động trở về, Dương đã tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở quê nhà.

Trong khoảng thời gian ở nước bạn, anh Lê Văn Dương đã luôn tích cực tham gia các hoạt động, diễn đàn của người Việt ở nước ngoài nói chung và thanh niên Việt Nam đang học tập, làm việc tại Hàn Quốc nói riêng. Thông qua những hội, nhóm diễn đàn trên mạng xã hội, anh thường xuyên có những bài viết tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; đồng thời thẳng thắn phản bác các luận điệu xuyên tạc về sự nghiệp đổi mới của đất nước. Anh cũng thường xuyên kết nối với các hội, đoàn thể ở quê hương, tự đóng góp và vận động đồng hương quyên góp ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, tai nạn đột xuất hay đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới… Tiêu biểu như vào năm 2016, anh Dương đã đứng ra kết nối với con em quê hương ở nước ngoài quyên góp được hơn 200 triệu đồng ủng hộ thôn An Hồng, xã Xuân An (nay là TDP 11, thị trấn Xuân An) xây dựng NTM.

Mô hình siêu thị mẹ và bé do Lê Văn Dương làm chủ (ảnh trên). Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao đạt OCOP 3 sao của anh Nguyễn Văn Khoái - thị trấn Xuân An- thành viên CLB thanh niên khởi nghiệp huyện Nghi Xuân (ảnh dưới).

Sau 10 năm làm việc ở Hàn Quốc, năm 2018, anh Lê Văn Dương về nước và bắt tay vào xây dựng kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống bằng cách tự khởi nghiệp. Từ nguồn vốn tích cóp được ở nước ngoài, vợ chồng anh mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng thời trang và các sản phẩm chăm sóc mẹ và bé, sắm ô tô phục vụ kinh doanh và dịch vụ cho thuê xe tự lái. Là người luôn có ý thức cống hiến, bên cạnh phát triển kinh tế gia đình, anh Dương tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương như công tác Đoàn Thanh niên, xây dựng NTM, đội phòng chống dịch COVID-19, tổ chức kêu gọi đóng góp hỗ trợ phòng chống dịch bệnh…

“Quyết định đảng viên chính thức là tấm bằng tốt nghiệp quý giá nhất mà tôi có được sau bao ngày ước mơ và phấn đấu”.

Với những đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào, cũng như mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng tha thiết được kết nạp vào Đảng của mình, đầu năm 2020, anh Lê Văn Dương được Chi bộ TDP 11 giới thiệu tham gia lớp bồi dưỡng cảm tình Đảng do Huyện ủy Nghi Xuân tổ chức. Tháng 2/2021, anh được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và một năm sau được Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Xuân công nhận là đảng viên chính thức.

Đứng trong hàng ngũ của Đảng, Lê Văn Dương đã thực hiện được niềm khao khát, lý tưởng của mình. Tuy nhiên, quá trình đó với Dương còn là hành trình dài hơn để chứng minh sự nỗ lực, niềm tin, quyết tâm và sự cống hiến, bởi anh trở về quê hương sau một thời gian khá dài với 1 hình xăm ở cánh tay - hành động bột phát của tuổi trẻ - khiến anh gặp phải sự hoài nghi của một số người. “Bản thân tôi cũng không tránh khỏi mặc cảm, lo lắng, thế nhưng, tôi đã nhận được sự quan tâm, thấu hiểu, tin tưởng của đồng chí Bí thư Chi bộ trong suốt quá trình dìu dắt, bồi dưỡng, định hướng và giao nhiệm vụ, tạo nhiều cơ hội để nỗ lực phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành” - anh Dương chia sẻ.

Ông Lê Minh Đức - Bí thư Chi bộ TDP 11, người giới thiệu và theo dõi, bồi dưỡng Lê Văn Dương kết nạp Đảng chia sẻ: “Với nguyện vọng và ước mơ cháy bỏng được kết nạp vào Đảng, đồng chí Dương đã phát huy cao phẩm chất, năng lực, ý chí phấn đấu, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin yêu, mến phục. Bởi vậy, dẫu có một chút khó khăn bước đầu, tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ nguồn gốc, đồng thời đối chiếu với quy định của Đảng, 100% đảng viên trong chi bộ đều đồng tình bỏ phiếu tán thành kết nạp đồng chí Lê Văn Dương vào hàng ngũ của Đảng”.

Các thành viên CLB thanh niên khởi nghiệp huyện Nghi Xuân trong một buổi sinh hoạt 2 (ảnh 1). Anh Lê Văn Dương tư vấn hỗ trợ đoàn viên chuẩn bị ra mắt mô hình khởi nghiệp do anh Phạm Văn Nam ở xã Xuân Viên làm chủ (ảnh 2). Các thành viên CLB tham quan mô hình dưa lưới của đoàn viên Nguyễn Văn khoái ở thị trấn Xuân An (ảnh 3). Các thành viên CLB thường xuyên đoàn kết hỗ trợ nhau trong sản xuất (ảnh 4).

Cảm nhận rõ niềm vinh dự lớn lao, đảng viên trẻ Lê Văn Dương đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân và đóng góp nhiều hơn nữa cho phong trào, cho tổ chức, xứng đáng với sự tin tưởng, dìu dắt, giúp đỡ của đồng chí và tổ chức. Tháng 10/2021, Lê Văn Dương được bầu làm Chủ nhiệm CLB Thanh niên khởi nghiệp do Huyện đoàn Nghi Xuân chủ trì. Dưới sự dẫn dắt của anh, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, từ 25 thành viên, CLB đã có 39 thành viên là những ĐVTN có chí hướng và khát vọng khởi nghiệp. Hiện CLB đã ra mắt được 39 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ với quy mô từ 200 triệu đến 1,5 tỷ đồng. Với hình thức cùng hỗ trợ nhau, cùng phát triển thông qua chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu khách hàng, kết nối tiêu thụ sản phẩm… đến nay, tất cả các mô hình đều hoạt động có hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập khá cho hàng trăm lao động là thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, với vai trò của một đảng viên, anh Dương tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào xây dựng NTM - đô thị văn minh, phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động, các sân chơi cho thanh, thiếu nhi trong dịp hè… Anh Phạm Văn Nam ở thôn Cát Thủy, xã Xuân Viên - thành viên vừa gia nhập CLB Thanh niên khởi nghiệp Nghi Xuân cho biết: “Là người từng đi làm ăn xa, phong trào khởi nghiệp sôi nổi của thanh niên quê nhà mà đứng đầu là anh Lê Văn Dương đã truyền cảm hứng cho tôi quyết định ở lại lập nghiệp lâu dài trên quê hương”.

Đảng viên trẻ Lê Văn Dương được Bí thư Đảng ủy thị trấn Xuân An và các đảng viên lão thành Chi bộ TDP 11 chúc mừng và dặn dò sau buổi lễ nhận quyết định đảng viên chính thức.

Với những nỗ lực và đóng góp của mình, vừa qua, Lê Văn Dương được chọn là một trong những ĐVTN tiêu biểu của Huyện đoàn Nghi Xuân đi tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII. Nói về dự định trong thời gian tới, anh Dương chia sẻ: “Niềm vinh dự và tự hào được đứng vào hàng ngũ của Đảng đã tiếp thêm sức mạnh và động lực phấn đấu trong tôi. Thời gian tới, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa, đem hết sức lực, tâm huyết của mình để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Đảng và các tổ chức, đoàn thể giao phó”.

Một góc thị trấn Xuân An - Nghi Xuân nhìn từ trên cao.

Tạm biệt thị trấn Xuân An, ngước nhìn lá cờ búa liềm tung bay giữa trời thu nơi miền quê nông thôn mới, trong tôi chợt ấm thêm niềm tin về Đảng, về truyền thống cách mạng của quê hương. Ánh mắt hân hoan, niềm vinh dự và tự hào của người đảng viên trẻ Lê Văn Dương đã nhân lên trong tôi niềm tin mãnh liệt ấy.

Tập trung cao các giải pháp phát triển Đảng theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã quan tâm chỉ đạo và có cách làm hiệu quả nhằm kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, góp phần tạo nguồn, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Nhờ vậy, trong năm 2020, số đảng viên khu vực nông thôn được kết nạp là gần 500 đồng chí; năm 2021 là 812 đồng chí; chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2022 đã kết nạp 463 đồng chí.

