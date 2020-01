122 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 6 ngày nghỉ tết

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sau 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 29/12 âm lịch đến nay), cả nước đã xảy ra 174 vụ tai nạn giao thông, làm chết 122 người, bị thương 150 người. So với cùng kì Tết Nguyên đán 2019 giảm 14 vụ, nhưng lại tăng 9 người chết, giảm 32 người bị thương.

Chiếc xe khách giường nằm gặp tai nạn giao thông ở Phú Yên khiến 26 người bị thương. Vụ việc xảy ra vào tối mùng 1 Tết vừa qua.

Tính riêng, trong ngày mùng 4 Tết, toàn quốc xảy ra 36 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 42 người. So với cùng kỳ tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 giảm 1 về số vụ (-2,7%), giảm 3 người chết (-13,04%%), tăng 3 người bị thương (+6,67%).

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, lực lượng CSGT đường bộ đã kiểm tra, xử lý 2.160 trường hợp vi phạm; phạt tiền trên 1 tỷ đồng; tạm giữ 25 xe ô tô, 318 xe mô tô; tước 301 GPLX các loại. Trong đó, 52 địa phương báo cáo kết quả vi phạm nồng độ cồn, xử lý 867 trường hợp.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong cả kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tai nạn thương tích nói chung và tai nạn giao thông nói riêng liên quan tới nồng độ cồn đã giảm sâu so với các năm trước. Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trên 18% so với kỳ Tết Kỷ Hợi 2019, riêng ngày mùng 4 Tết giảm trên 23%.

Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông có nạn nhân tử vong và bị thương nặng chủ yếu liên quan tới vi phạm quy định nồng độ cồn, tốc độ khi lái xe và không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, xe đạp điện tại một số địa phương, đặc biệt tại các vùng nông thôn.

