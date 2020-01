2 đối tượng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh trộm cắp xe máy ở đám cưới

Vừa bẻ khóa lấy cắp chiếc xe máy và đang trên đường trốn khỏi hiện trường, đối tượng Nguyễn Công An (SN 1986, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Công An tại cơ quan điều tra.

Vào khoảng 15h50 phút ngày 29/12/2019, đối tượng Đường Minh Thịnh (SN 1979, trú thôn Đô Thành, xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter mang BKS 37P1 393.90 chở Nguyễn Công An (SN 1986, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) đi dọc QL1A thuộc địa bàn huyện Can Lộc để tìm “con mồi”.

Khi đến trước cổng phụ nhà hàng Tuyết Hà, thuộc thôn Trung Hải, xã Thiên Lộc, cả 2 đối tượng thấy ở đây đang tổ chức đám cưới, có nhiều xe máy dựng bên ngoài.

Ngay lập tức, Thịnh ngồi trên xe máy để cảnh giới, còn An đi vào bãi xe bẻ khóa, trộm chiếc xe Honda Wave màu đỏ, mang BKS 38C1-248.83 của ông Võ Minh Trung (SN 1954, trú thôn Hòa Thịnh, xã Thiên Lộc), trị giá chiếc xe khoảng 12 triệu đồng.

Sau khi dắt được chiếc xe ra khỏi bãi, đối tượng An nhảy lên điều khiển được một quãng đường thì bị các chiến sỹ thuộc Đội điều tra tổng hợp – Công an huyện Can Lộc đuổi theo bắt giữ.

Các công cụ gây án được lực lượng chức năng thu giữ trên người đối tượng An.

Tại cơ quan điều tra, An khai nhận thêm: Trong tháng 12/2019, đối tượng cùng với Thịnh đã thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm cắp xe máy, trong đó 2 vụ tại tỉnh Nghệ An là huyện Diễn Châu và huyện Nghi Lộc, 1 vụ tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Công an huyện Can Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can Đường Minh Thịnh và Nguyễn Công An về tội danh “trộm cắp tài sản”; bắt tạm giam đối với đối tượng An và tiếp tục truy bắt Đường Minh Thịnh.

Anh Tấn