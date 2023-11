4 ôtô tông nhau trên QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh

Vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra sáng sớm nay tại Km4+700 QL 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh đoạn qua thị trấn Thạch Hà (Thạch Hà) giữa 4 ôtô khiến xe tải lật nghiêng bên lề đường, 2 xe khách bị hư hỏng phần đầu.

Video: Hiện trường vụ TNGT liên hoàn.

4 ôtô trong vụ TNGT gồm: xe khách mang biển số Hà Tĩnh của nhà xe Thiên Hà do tài xế Nguyễn Huy A. (SN 1981, trú phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) điều khiển; xe tải biển số Nghệ An do tài xế Thái Bá H. (SN 1981 trú tại TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) điều khiển; xe ô tô khách biển số Hà Nội do lái xe Ngô Văn Đ. (SN 1987, trú tại huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) cầm lái; xe đầu kéo biển số Hà Nội do tài xế Nguyễn Sỹ H. (SN 1990, trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) cầm lái.

2 xe khách bị hư hỏng phần đầu sau khi tông trực diện vào nhau.

Trước thời điểm xảy ra va chạm, xe khách mang biển số Hà Tĩnh của nhà xe Thiên Hà và xe đầu kéo biển số Hà Nội di chuyển trên quốc lộ 1 tuyến tránh TP Hà Tĩnh theo hướng từ Bắc – Nam. Trên xe khách lúc này có từ 5 – 7 hành khách.

Xe khách và xe tải mang biển số Nghệ An di chuyển theo hướng Nam – Bắc.

Vụ TNGT liên hoàn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng khiến một số hành khách đi trên 2 xe khách bị thương nhẹ.

Xe tải biển số Nghệ An lật nghiêng bên vệ đường sau vụ TNGT.

Ngoài ra, xe tải biển số Nghệ An bị lật nghiêng bên đường. 2 xe khách cùng xe đầu kéo bị hư hỏng phần đầu. Vụ TNGT khiến phương tiện lưu thông trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh có mặt, phân luồng giao thông, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ TNGT liên hoàn.

Q.C