Ám ảnh "khúc cua tử thần” ở huyện miền núi Vũ Quang

Khúc cua gấp tại cầu Áng Ngò nằm trên tuyến đường Sơn Long - Chợ Bộng, thuộc địa phận giáp ranh giữa xã Đức Giang và Ân Phú (Vũ Quang, Hà Tĩnh) không có biển cảnh báo, gờ giảm tốc... gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Video: Nhân dân và chính quyền xã Đức Giang mong muốn sớm khắc phục tình trạng mất ATGT tại cầu Áng Ngò

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 24/12/2021 khiến 1 người tử vong.

Thông tin từ UBND xã Đức Giang, khúc cua tại cầu Áng Ngò nằm trên tuyến đường Sơn Long - Chợ Bộng, nối từ quốc lộ 8A đến chợ Bộng (xã Đức Bồng) đã xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

Đặc biệt, mới đây nhất là vào khoảng 17h30 phút ngày 24/12, chị Phạm Thị H. (SN 1977) điều khiển xe máy chở bà Trần Thị Bình (SN 1961) di chuyển theo hướng từ xã Ân Phú về nhà ở thôn Cẩm Trang (xã Đức Giang), khi đến khúc cua tại cầu Áng Ngò thì không may cả hai rơi xuống cầu. Vụ tai nạn khiến chị H. tử vong ngay sau đó, còn bà Bình bị thương nặng.

Đó chỉ là 1 trong nhiều vụ tai nạn nghiệm trọng xảy ra tại khúc cua cầu Áng Ngò trong những năm gần đây. Ngoài những vụ tai nạn chết người, tại khúc cua này còn xảy ra nhiều vụ tai nạn khiến nhiều nạn nhân phải nhập viện cấp cứu, phương tiện hư hỏng nặng.

Vị trí khúc cua khiến nhiều người “mất lái” lao thẳng xuống vực cầu.

Tuyến đường này có “trọng trách” kết nối các xã vùng hạ du: Đức Bồng, Đức Lĩnh, Đức Giang, Ân Phú (Vũ Quang) và xã Sơn Long (Hương Sơn) với trung tâm huyện và các vùng lân cận. Vì vậy, lưu lượng người và phương tiện qua lại khúc cua cầu Áng Ngò khá đông.

Dù là khúc cua gấp nhưng lại không có các biện pháp đảm bảo an toàn nên vô tình đã trở thành cái bẫy “tử thần” đối với người tham gia giao thông, nhất là với những người không quen thuộc cung đường hay lúc trời mưa, vào ban đêm…

Ông Đoàn Hữu Thắng (thôn 2 - Văn Giang) đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu Áng Ngò.

Ông Đoàn Hữu Thắng (thôn 2 - Văn Giang, xã Đức Giang) - sống cạnh khúc cua cầu Áng Ngò cho hay: “Trong 2 năm gần đây, tôi đã chứng kiến khoảng 15 vụ tai nạn giao thông. Riêng từ đầu năm 2021 đến nay, đã có 5 vụ tai nạn ở chỗ này, trong đó có 1 vụ nghiêm trọng vừa mới xảy ra”.

"May mắn nhất phải nói đến vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 12 năm ngoái, cũng tại vị trí chị H. ngã hôm 24/12 vừa qua, một ô tô chở theo 2 người khi đến khúc cua cầu Áng Ngò do không xử lý kịp nên đã “bay” thẳng xuống vực cầu. Rất may vụ tai nạn không có thương vong về người” - ông Thắng kể lại.

Hằng ngày, có hàng trăm lượt phương tiện giao thông lưu thông qua cầu Áng Ngò để đến các vùng lân cận.

Bà Nguyễn Thị Sang (thôn 2 - Văn Giang, xã Đức Giang) cho biết: “Khu vực này khá phức tạp về ATGT, đặc biệt là vào ban đêm vì không có đèn chiếu sáng. Khúc cua vào cầu khá hẹp và ngoặt làm hạn chế tầm nhìn nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Mong sao các cấp, ngành chức năng sớm có các biện pháp khắc phục, hạn chế tai nạn để chúng tôi yên tâm hơn khi lưu thông qua đây”.

Người dân xã Đức Giang và Ân Phú vẫn còn bàng hoàng về sự ra đi của chị Phạm Thị H. (SN 1977) hôm 24/12.

Sau vụ tai nạn thương tâm xảy ra chiều ngày 24/12, nhiều người dân vùng hạ du Vũ Quang, đặc biệt là hai xã Ân Phú và Đức Giang bày tỏ sự lo ngại về vấn đề an toàn giao thông khi các phương tiện đi qua khúc cua nói trên.

Vị trí các phương tiện thường bị mất lái rơi xuống.

Ông Lê Viết Nhân (thôn 1 - Văn Giang, xã Đức Giang) cho hay: “Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền có biện pháp khắc phục khúc cua nguy hiểm này. Tuy nhiên, không hiểu vì sao đến nay vẫn chưa có một giải pháp nào để hạn chế tình trạng mất ATGT ở đây”.

Cũng theo ông Nhân, mỗi khi qua đây, người dân không chỉ canh cánh nỗi lo bởi khúc cua “tử thần” mà còn thường trực cảm giác bất an bởi phần lan can của cầu Áng Ngò quá thấp, một số đoạn còn bị đứt gãy.

Ngoài khúc cua, người dân xã Đức Giang cũng canh canh nỗi lo mỗi khi di chuyển qua cầu Áng Ngò, bởi phần lan can cầu quá thấp.

... một số đoạn bị đứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn cho người dân khi di chuyển qua cầu.

Liên quan đến "khúc cua tử thần” nói trên, ông Nguyễn Xuân Vỵ - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Giang cho hay, thực tế đúng như người dân phản ánh, tại nhiều cuộc họp, địa phương cũng đề xuất với huyện và các ngành chức năng xem xét có biện pháp khắc phục tình trạng mất an toàn tại khúc cua trên. Tuy nhiên, đến nay, khúc cua tại cầu Áng Ngò vẫn chưa được khắc phục.

Những vết tích do các vụ tai nạn để lại.

Phó Chủ tịch UBND xã Đức Giang Nguyễn Xuân Vỵ cho biết thêm: "Hiện tại, để cảnh báo sự nguy hiểm cho người tham gia giao thông, chúng tôi sẽ phối hợp với xã Ân Phú triển khai các biện pháp tạm thời như lắp biển cảnh báo và đèn chiếu sáng vào ban đêm ở khúc cua này. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế. Do đó, địa phương mong muốn cấp trên cần kịp thời làm lan can, gờ giảm tốc và các biển cảnh báo liên quan, nhằm hạn chế các vụ tai nạn thương tâm xảy ra”.

Đức Quân