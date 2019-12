Bắt 14 con bạc thâu đêm suốt sáng với trò đỏ đen

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can tham gia đánh bạc, gá bạc.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau một thời gian bố trí cán bộ trinh sát, nắm tình hình, lập kế hoạch đấu tranh với tệ nạn đánh bạc, vào hồi 12h30’ ngày 11/12/2019, tại nhà Đặng Thị Tiên (thôn Trại Tiểu, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc), Công an huyện Can Lộc đã bắt quả tang 8 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa, gồm: Phạm Viết Luân (SN 1990), Đặng Văn Cung (SN 1991), Trần Viết Hào (SN 1990), Trần Viết Sơn (SN 1965), Phạm Viết Tình (SN 1989), Trần Đình Sơn (SN 1983), Phan Văn Thành (SN 1994) và Trần Đình Quân (SN 1989); đều trú tại xã Mỹ Lộc.

Các đối tượng bị bắt cùng tang vật

Tang vật thu giữ trên chiếu bạc gồm 14.450.000 đồng, 8 điện thoại di động và một số dụng cụ dùng để đánh bạc.

Ngay sau đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định và triệu tập thêm 6 đối tượng, gồm: Trần Đình Đồng (SN 1987), Đặng Trung Kiên (SN 1994), Đặng Nhì (SN 1992), Lê Văn Tuân (SN 1987), Đặng Quốc Mạnh (SN 1997) và Đặng Viết Bình (SN 1990), đều trú tại xã Mỹ Lộc cùng có hành vi đánh bạc vào ngày 11/12/2019 với 8 đối tượng trên.

Cơ quan điều tra lấy lời khai các đối tượng

Tại cơ quan điều tra, 14 đối tượng khai nhận đã tổ chức và tham gia đánh bạc từ 14h từ ngày 10/12 đến 12h30’ ngày 11/12/2019, tổng cộng 3 lần tổ chức xóc đĩa với số tiền đánh bạc, gá bạc lên đến 112.450.000 đồng. Số tiền thu được trên sới bạc chỉ là một phần nhỏ trong tổng số tang vật mà các đối tượng dùng để đánh bạc.

Chúng đã sử dụng hình thức chuyển khoản trên ứng dụng Internet Banking của Vietcombank để vay và trả sau mỗi lần thắng thua hòng qua mắt lực lượng chức năng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đạt Võ - Cao Trang