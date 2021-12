Bắt giam đối tượng trộm hàng chục điện thoại di động, máy tính bảng ở TX Hồng Lĩnh

Trịnh Văn Tình (SN 1993, trú tại xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) đã đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) trộm 32 điện thoại di động, máy tính bảng các loại, 2 triệu đồng và một số tài sản khác.

Trịnh Văn Tình cùng tang vật bị thu giữ.

Vào đêm 8/12/2021, tại cửa hàng sửa chữa, mua bán điện thoại di động của chị T. ở tổ dân phố 2, phường Nam Hồng (TX. Hồng Lĩnh), kẻ gian dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập lấy trộm tài sản gồm 32 điện thoại di động, máy tính bảng các loại, 2 triệu đồng và một số tài sản khác (tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng).

Sau một thời gian điều tra, Công an thị xã Hồng Lĩnh có đủ căn cứ nghi vấn Trịnh Văn Tình thủ phạm gây án nên đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Nghệ An tổ chức xác minh, đến ngày 10/12/2021 đã bắt giữ được đối tượng.

Tuy nhiên, ban đầu Trịnh Văn Tình vẫn ngoan cố không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục sử dụng biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, buộc đối tượng khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan CSĐT Công an TX Hồng Lĩnh làm việc với Trịnh Văn Tình

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TX. Hồng Lĩnh đã thu giữ: 18 điện thoại di động các loại, 2 máy tính bảng, 1 xe mô tô, 1 kìm cộng lực cùng một số đồ vật, tài sản khác có liên quan đồng thời triệu tập làm việc với các đối tượng có liên quan để làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Ngoài vụ án này, Trịnh Văn Tình còn khai nhận vào cuối tháng 11/2021 đã thực hiện 1 vụ trộm cắp xe mô tô, 2 vụ trộm điện thoại khác tại địa bàn các huyện của tỉnh Nghệ An.

Được biết, Trịnh Văn Tình là đối tượng nghiện ma túy, bản thân không có nghề nghiệp ổn định, từng có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, mới ra tù về địa phương từ tháng 8/2021.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Tình về tội Trộm cắp tài sản; đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.

N.A