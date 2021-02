Bắt khẩn cấp đối tượng giết người lúc nửa đêm ở TP Hà Tĩnh

Ngay trong chiều ngày 10/2, Công an tỉnh đã tổ chức trao thưởng cho các lực lượng đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng giết người trong vụ án xẩy ra đêm 9/2 tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Trước đó, vào hồi 21h30 phút ngày 9/2/2021, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Trần Quốc Cường, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh về việc nhà trọ do anh làm chủ tại số 4, ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự phát hiện chị N.T.Đ. (SN 1992, trú tại huyện Cẩm Xuyên) làm nghề bán quần áo thuê bị chết bất thường trong nhà vệ sinh.

Đối tượng Phạm Quang Mậu bị bắt giữ

Sau khi nhận tin báo, xác định đây là vụ án nghiêm trọng, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã chỉ đạo phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố và Công an huyện Hương Khê khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án để ổn định tình hình ANTT.

Trên cơ sở các căn cứ và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 14h ngày 10/2/2021, Ban chuyên án đã bắt giữ khẩn cấp Phạm Quang Mậu (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại: Khối 19, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) hiện tạm trú tại số nhà 04, ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự thuộc tổ 7, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh.

Được biết, Phạm Quang Mậu là đối tượng nghiện game, làm nhân viên tiệm bánh trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh thuê trọ cùng dãy phòng với nạn nhân. Đối tượng khai nhận, do thiếu tiền trả nợ nên đã nảy sinh ý định đột nhập vào phòng trọ chị Đ. lúc nửa đêm để cướp tài sản. Sau khi bị chị Đ phát hiện hô hoán, đối tượng liền khống chế và đâm 17 nhát dao làm chị tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, đối tượng đã nhanh chóng lấy 1 chiếc nhẫn vàng, 2 chiếc điện thoại cùng một số tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho các lực lượng.

Tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao sự mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng tham gia phá án trong đấu tranh phòng chống tội phạm của cán bộ chiến sĩ trong Ban chuyên án; qua đó, nhanh chóng điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng gây án chỉ trong một thời gian ngắn góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự, phục vụ nhân dân vui Tết, đón Xuân.

