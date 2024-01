Bắt nguyên Giám đốc Khu du lịch Hoa Nắng chiếm đoạt tài sản

Sau khi được tuyển dụng vị trí Giám đốc Khu du lịch Hoa Nắng ở Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh, Nguyễn Mạnh Hà (trú Quảng Trị) đã lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Lại Thị Phương Trang (trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) - Trưởng phòng Nhân sự - đại diện Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành (Nghi Xuân) và anh Lê Văn Cử (trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) - nhân viên kỹ thuật Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành về việc Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985, ở thôn Mỹ Tường, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) – nguyên Giám đốc Quản lý điều hành tại Khu du lịch Hoa Nắng, thuộc Công ty CP Hồng Lam Xuân Thành có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hà bị bắt giữ tại TP. Hồ Chí Minh

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Công an huyện Nghi Xuân đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Theo kết quả điều tra, ngày 7/8/2023, Nguyễn Mạnh Hà được tuyển dụng thử việc với vị trí Giám đốc Quản lý điều hành Khu du lịch Hoa Nắng. Trong quá trình làm việc, Hà được công ty cho mượn 1 laptop dell để sử dụng, phục vụ công việc.

Ngày 12/8/2023, một đoàn khách đến thuê nghỉ tại khu du lịch, Hà yêu cầu chuyển tiền đặt cọc lưu trú vào tài khoản cá nhân của mình với số tiền 7.440.000 đồng. Tiếp đó, Hà mượn chiếc laptop dell của anh Lê Văn Cử để sử dụng.

Sáng 13/8/2023, Nguyễn Mạnh Hà mang theo 2 máy tính xách tay sang TP. Vinh, tỉnh Nghệ An để bán. Tuy nhiên, người mua trả giá thấp nên Hà tiếp tục rao bán trên mạng xã hội được hơn 7 triệu đồng.

Sau khi bán được máy tính, Nguyễn Mạnh Hà bắt xe khách vào TP. Hồ Chí Minh bỏ trốn, đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền khách chuyển đặt cọc lưu trú trước đó.

Đến ngày 15/12/2023, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt giữ Nguyễn Mạnh Hà tại TP. Hồ Chí Minh và dẫn giải về Hà Tĩnh để điều tra làm rõ. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ thu thập được.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Mạnh Hà về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Hữu Trung