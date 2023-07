Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh bắt giữ 4 tàu giã cào khai thác hải sản trái phép

Từ ngày 3/7 đến nay, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ nhiều phương tiện ngoại tỉnh đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Video: Đồn Biên phòng Lạch Kèn bắt giữ 4 tàu giã cào khai thác hải sản trái phép rạng sáng 11/7.

Vào khoảng 1h sáng ngày 11/7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên vùng biển thuộc xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, cách bờ khoảng 3 hải lý, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) đã phát hiện, bắt quả tang 4 tàu giã cào thuộc tỉnh Nghệ An đang có hành vi khai thác hải sản trái phép.

Tàu giã cào khai thác hải sản trái phép bị Đồn Biên phòng Lạch Kèn phát hiện, bắt quả tang.

Trong 4 tàu giã cào thuộc tỉnh Nghệ An bị Đồn Biên phòng Lạch Kèn phát hiện, bắt quả tang có 1 tàu đánh cá sử dụng lưới giã cào gắn xung kích điện mang số hiệu NA 0062 TS, chiều dài 12,7m, công suất máy 46,32 CV do Phạm Đình Ánh (trú phường Nghi Hải, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) làm chủ. 3 tàu còn lại sử dụng lưới giã cào đơn mang các số hiệu: NA 2305 TS, chiều dài 13,65m; công suất 58,82 CV do Phạm Văn Luân (trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) làm chủ; NA 2001TS, chiều dài 13m, công suất 35,30 CV, do Hồ Công Phượng (trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) làm chủ và NA 2722 TS, chiều dài 13,5m, công suất 35,30 CV, do Nguyễn Phúc Cửu (trú xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu) làm chủ.

Nhiều loại hải sản bị các thuyền sử dụng lưới giã cào khai thác.

Hiện, các tàu cá vi phạm đã bị lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn tạm giữ, neo đậu tại âu tàu xã Xuân Hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ ngày 3/7 đến nay, lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phát hiện, bắt giữ 6 phương tiện ngoại tỉnh đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Thế Mạnh – Minh Toàn