Con nợ rủ chủ nợ đi cướp tài sản

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đức Lương (SN 1998), trú tại xã Đức Quang, huyện Đức Thọ và Nguyễn Văn T. (SN 2003), trú tại xã Đức An, huyện Đức Thọ về tội “Cướp tài sản”.

2 đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, vào tối ngày 23/11/2019, Nguyễn Văn T. đến gặp Trần Đức Lương để yêu cầu Lương trả tiền nợ. Tuy nhiên, do không có tiền trả, Lương liền nảy sinh ý định và rủ T. cùng đi tìm kiếm “con mồi" để cướp tài sản nhằm trả nợ cho T. và kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 19h10" cùng ngày, khi Lương điều khiển xe mô tô BKS 38D1-047.46 chở theo T. đi đến đê La Giang cách quốc lộ 1A khoảng 1km thì phát hiện một đôi nam nữ đi xe đạp điện ngược chiều, hai đối tượng quay xe đuổi theo.

Khi qua đoạn đường vắng giữa cánh đồng, các đối tượng liền vượt lên chặn đầu xe. Lúc này, Lương nhảy xuống khống chế, dùng cùi chỏ đánh mạnh vào lưng người nữ đang ngồi trên xe đạp điện rồi cướp đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A3S trị giá khoảng 2,5 triệu đồng. Xong, cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo của người bị hại, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, soát xét, sàng lọc các đối tượng, phối hợp với các đơn vị có liên quan, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.

Sau một thời gian điều tra, truy xét, ngày 29/11/2019, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Trần Đức Lương và Nguyễn Văn T., thu giữ chiếc điện thoại Oppo A3S và xe mô tô Yamaha nhãn hiệu Jupiter, BKS 38D1-047.46 cùng một số tang vật có liên quan.

Hiện Công an TX Hồng Lĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trần Đức Lương và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Nguyễn Văn T. (do chưa đủ 18 tuổi) để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

H.L