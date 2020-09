(Baohatinh.vn) - Công an huyện Can Lộc - Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979, thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.