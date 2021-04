Công an TX Kỳ Anh tước bằng lái 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Từ 1/4 đến nay, Công an TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã xử phạt, tước bằng lái xe có thời hạn đối với 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, xử phạt tổng số tiền 83 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” của Bộ Công an và Công an Hà Tĩnh, Công an TX Kỳ Anh đã tiến hành nhiều đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Trong ảnh: Công an TX Kỳ Anh kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường thuộc phường Kỳ Trinh.

Từ 1/4 đến nay, Công an TX Kỳ Anh đã tiến hành 28 đợt tuần tra, kiểm soát về vi phạm nồng độ cồn và tình trạng chở quá khổ, quá tải, tự ý cải tạo của các phương tiện. Theo đó, lực lượng đã kiểm tra hàng trăm phương tiện các loại; phát hiện, xử phạt và tước bằng lái xe có thời hạn 25 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng mức phạt là 83 triệu đồng.

Đội CSGT Công an TX Kỳ Anh kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên trên tuyến đường Nguyễn Thị Bích Châu (phường Hưng Trí).

Bên cạnh đó, lực lượng còn tiến hành xử phạt 3 trường hợp 25,8 triệu đồng vì chở hàng quá khổ, quá tải; 1 trường hợp tự ý cải tạo phương tiện bị xử phạt 14,9 triệu đồng.

Thời gian tới, lực lượng Công an TX Kỳ Anh sẽ tiến hành liên tục các đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý các tài xế vi phạm nồng độ cồn nhằm đảm bảo ATGT cho người dân.

Thu Trang