Đức Thọ tập trung các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2020

Sáng 4/12/2019, Ban ATGT tỉnh do Phó Ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh Hoàng Minh Việt làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra, đánh giá các tiêu chí trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Đức Thọ Trần Đình Tài báo cáo công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019, triển khai niệm vụ 2020.

Năm 2019, Ban ATGT huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ATGT bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú; chỉ đạo lực lượng Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nhất là các tuyến thường xảy ra tai nạn giao thông.

Theo đó, 11 tháng của năm 2019, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã lập biên bản xử phạt 1.589 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 1,4 tỷ đồng; tạm giữ 42 xe ô tô, 178 xe mô tô, 29 xe máy điện; tước giấy phép lái xe 141 trường hợp; xử lý 95 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp quá khổ, quá tải.

Trên địa bàn xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 12 người bị thương, giảm 6 vụ, 6 người chết so với năm 2018. Toàn huyện cũng đã lắp đặt được 3 cụm đèn tín hiệu ATGT tại tuyến đường cầu Kênh xã Tùng Ảnh, đường Yên Trung và đường Nguyễn Thị Minh Khai thị trấn Đức Thọ.

Trung tá Trần An Ninh - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh cho rằng: Lực lượng CSGT, Công an huyện Đức Thọ cần tập trung tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT nhất là trên các tuyến giao thông nông thôn, các tuyến đường liên xã, liên huyện

Bên cạnh đó, Ban ATGT huyện đã chỉ đạo các ban, phòng, ngành, chính quyền các địa phương tổ chức phát quang, giải tỏa hành lang ATGT; phối hợp tốt với các địa phương, các nhà trường tuyên truyền, phổ biến luật ATGT đường bộ cho giáo viên, học sinh và trong cộng đồng xã hội, xây dựng cổng trường ATGT, đoạn đường xanh – sạch – đẹp an toàn...

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Đặng Giang Trung tiếp thu các ý kiến đóng góp của Ban ATGT tỉnh, đồng thời, đề nghị Ban ATGT tỉnh tiếp tục hỗ trợ huyện lắp đặt các loại biển báo, đèn tín hiệu giao thông tại một số điểm giao thông trên địa bàn; nâng cấp, sửa chữa một số điểm bị hư hỏng ở trên tuyến quốc lộ 281 đoạn từ Đức Đồng đến Đức Lạng

Tại buổi làm việc, các thành viên Ban ATGT huyện đã tập trung thảo luận, nêu lên những mặt đạt được, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện công tác đảm bảo ATGT thời gian qua, từ đó đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn.

Phó Trưởng ban ATGT tỉnh Hoàng Minh Việt đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban ATGT huyện Đức Thọ trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2019

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh - Truởng đoàn kiểm tra Hoàng Minh Việt nêu rõ: Ban ATGT tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của Ban an toàn giao thông huyện Đức Thọ trong công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn huyện thời gian qua.

Thời gian tới, Ban ATGT huyện Đức Thọ cần tập trung kiện toàn ban chỉ đạo; quan tâm đến các đường ngang dân sinh trên tuyến đường sắt Bắc Nam; xử lý nghiêm việc buôn bán, họp chợ lấn chiếm lòng lề đường; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là tình trạng học sinh đi xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Đặc biệt, cần tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trước, trong tết Dương lịch, tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2020.

