Hà Tĩnh: Phát hiện xe khách chở gần 1 tấn gỗ trắc trong đêm

Rạng sáng 26/12, Trung tá Lê Ngọc Sáng - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh thông tin, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A, đơn vị đã phát hiện, bắt giữ xe ôtô khách vận chuyển gần 1 tấn gỗ trắc.

CSGT kiểm tra số gỗ không hợp pháp

Vào khoảng 2h15 ngày 26/12, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A đoạn KM 497 + 700, thuộc địa phận thị trấn Can Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng CSGT Công an tỉnh phát hiện xe ôtô khách BKS 81B-007.89 chạy hướng từ Nam ra Bắc, do tài xế Đào Duy Cường (SN 1975, trú tại xã Sông An, huyện An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển có nhiều nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trong thùng hàng xe có 17 cột và 24 thanh gỗ trắc (thuộc nhóm I, nhóm gỗ quý hiếm) với tổng trọng lượng gần 1.000kg. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên.

Tài xế Đào Duy Cường cho biết, mình được thuê vận chuyển số gỗ từ Gia Lai ra Hà Nội với giá 5 triệu đồng.

Lực lượng chức năng làm việc với Nguyễn Văn Bảo

Tiếp tục đấu tranh, lực lượng công an xác định Nguyễn Văn Bảo (SN 1967, trú tại thôn Đại Lâm, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) là người thuê Cường vận chuyển. Bước đầu làm việc, Nguyễn Văn Bảo khai nhận mình là chủ của 17 cột gỗ trắc, số còn lại không biết của ai.

Hiện, Phòng CSGT Công an tỉnh đã tiến hành lập hồ sơ và chuyển giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Anh Cường