Hà Tĩnh ra quân cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp tết và lễ hội 2024

Đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên địa bàn Hà Tĩnh sẽ được thực hiện từ nay đến đến ngày 9/3/2024.

Sáng 11/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội (TTATGT, TTXH) dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024.

Lễ ra quân cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH.

Công an tỉnh Hà Tĩnh thực hiện kế hoạch về cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024 với trọng tâm là kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông; phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến đường.

Theo đó, trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng CSGT toàn tỉnh sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...

Các lực lượng ra quân tuần tra kiểm soát.

Trên các tuyến giao thông đường thủy, tập trung kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm: chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện; vi phạm các quy định về thuyền viên; người lái phương tiện; vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản.

Trên các tuyến giao thông đường sắt, phối hợp Công an huyện Vũ Quang, Hương Khê, Đức Thọ và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn chạy tàu, điều kiện lưu hành; chủ động phối hợp bảo đảm tốt trật tự, an toàn tàu, ga và tính mạng, tài sản của hành khách dịp tết Nguyên đán.

Kế hoạch được thực hiện từ nay đến ngày 9/3/2024.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan, nòng cốt là lực lượng CSGT chủ động xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát nhằm cụ thể hóa kế hoạch cao điểm phù hợp với đặc điểm tình hình trên tuyến, địa bàn được giao. Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm phải quyết liệt, duy trì thường xuyên, liên tục, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu lại lễ ra quân.

Thực hiện có chiều sâu công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình, đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông tuyên truyền mạnh mẽ đợt cao điểm, nhằm nêu cao ý thức, trách nhiệm của người tham gia giao thông trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông.

Đại tá Đặng Hoài Sơn cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ phải nâng cao vai trò trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân, văn hóa ứng xử khi tiếp xúc với Nhân dân, người vi phạm và phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hồng Nhung – Anh Cường