Hà Tĩnh: Xử phạt 2 cá nhân thông tin sai sự thật trên facebook

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân, 2 chủ tài khoản facebook ở Hà Tĩnh vừa bị lực lượng chức năng xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Chiều 26/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh (PA05) phối hợp với Công an TX Kỳ Anh, Thanh tra Sở TT&TT làm việc với N.Đ.H (SN 1992, trú tại phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) liên quan đến việc người này chia sẻ video có nội dung sai sự thật trên mạng xã hội facebook vào ngày 17/7.

Lực lượng chức năng làm việc với N.Đ.H. về việc chia sẻ video sai sự thật trên mạng xã hội.

Làm việc với lực lượng chức năng, H. thừa nhận nội dung video mà mình chia sẻ là thông tin sai sự thật, vi phạm quy định của pháp luật trên không gian mạng và gây ảnh hưởng lớn đến uy tín của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, Thanh tra Sở TT&TT đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với cá nhân N.Đ.H.

Trước đó, vào ngày 13/7, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phát hiện tài khoản facebook “N.M.L” do bà N.T.M.L (SN 1991, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) đăng tải status cung cấp thông tin sai sự thật.

Các cơ quan chức năng làm việc với N.T.M.L.

Ngay sau đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh, Thanh tra Sở TT&TT tiến hành làm việc với bà N.T.L.M là chủ tài khoản facebook “N.L.M”.

Tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, bà L. thừa nhận tất cả nội dung mình đăng là không đúng, không có căn cứ và hứa sẽ không tái phạm.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà L. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự nhân phẩm cá nhân quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

