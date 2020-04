Hành lễ đông người giữa cao điểm dịch Covid-19: Đi ngược chủ trương, gây nguy hiểm sức khỏe cộng đồng!

Bất chấp Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của tỉnh Hà Tĩnh và thông báo của Tòa Giám mục giáo phận, một số giáo xứ vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân gây bất ổn về tình hình chính trị cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19.

Bất chấp chỉ thị của Thủ tướng và tỉnh Hà Tĩnh, nhiều giáo xứ vẫn tụ tập hàng trăm giáo dân làm lễ ở nhà thờ Hà Tĩnh cùng cả nước đang tập trung nhân lực, vật lực phòng chống đại dịch Covid-19, nhưng buồn thay, từ tối qua (4/4) đến sáng nay (5/4), nhiều giáo xứ trên địa bàn tỉnh vẫn rung chuông làm lễ với sự tham gia của hàng trăm người ở mỗi địa điểm.

Video: Thiếu tá Hoàng Trung Kiên trao đổi về việc các giáo xứ ở Đức Thọ bất chấp lệnh cấm, vẫn tổ chức hành lễ với đông người tham gia

Tối 4/4, tại giáo xứ Nghĩa Yên (thị trấn Đức Thọ), bất chấp lệnh cấm, linh mục Trần Đình Lai vẫn tổ chức hành lễ với khoảng hơn 500 người dân theo đạo thiên chúa tham gia.

Cũng trong tối qua, tại giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh) có khoảng 150 giáo dân tham gia hành lễ; các giáo xứ Đông Cường (xã Tân Dân), Kẻ Tùng (xã Bùi La Nhân) cũng có hàng trăm giáo dân hành lễ.

Hàng trăm giáo dân đến tham gia hành lễ tại nhà thờ giáo xứ Nghĩa Yên tối 4/4...

Mặc dù cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền vận động, nhắc nhở các giáo xứ không tụ tập đông người hành lễ để phòng chống dịch Covid-19 nhưng các linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân không chấp hành. Thậm chí, trong buổi lễ nhà thờ sáng nay, tại giáo xứ Nghĩa Yên vẫn có đến hơn 150 người tham gia và giáo xứ Thọ Ninh có đến hơn 200 người.

Thiếu tá Hoàng Trung Kiên - Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Đức Thọ cho biết: Mặc dù trước đó, lực lượng an ninh đã bám nắm, nhận định tình hình và tham mưu cho các cấp chính quyền có giải pháp phòng ngừa, tuy nhiên, tối qua và sáng nay, hàng trăm giáo dân “đổ” về các nhà thờ để làm lễ cùng lúc, việc tuyên truyền, ngăn chặn là không thể. Nếu triển khai các biện pháp không nhuần nhuyễn, rất dễ xảy ra xung đột, tạo thành điểm nóng trên địa bàn.

...bất chấp lệnh cấm tập trung đông người phòng, chống đại dịch Covid-19.

Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức cho biết: Thời gian qua, huyện Đức Thọ đã làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19.

Đại đa số người dân đã tự giác chấp hành. Tuy nhiên, tối 4/4 và sáng 5/4, các giáo xứ vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của rất đông người dân theo đạo thiên chúa. Các linh mục “nại” ra rằng, việc hành lễ là theo bổn phận, nhà thờ không kêu gọi nhưng vì nhu cầu, các con chiên vẫn đến hành lễ.

Cuộc họp đột xuất của huyện Đức Thọ trong sáng nay.

Trước sự việc các giáo xứ bất chấp quy định về phòng chống dịch Covid-19 tổ chức hành lễ, sáng nay, huyện Đức Thọ đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để nắm bắt thêm thông tin, tìm giải pháp và báo cáo lên tỉnh.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị 16. Tổ công tác sẽ trực tiếp tiếp xúc với các linh mục, tuyên truyền vận động và yêu cầu chấp hành nghiêm túc các quy định về thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Nếu các giáo xứ vẫn tổ chức hành lễ có sự tập trung đông người, Tổ công tác sẽ lập biên bản, thực hiện các biện pháp hành chính và xử lý theo quy định của pháp luật.

Video: Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức trao đổi với phóng viên Báo Hà Tĩnh

“Tuy nhiên, đây là tuần lễ phục sinh, chính lễ diễn ra vào ngày 12/4, dự kiến tình hình sẽ rất phức tạp. Có thể, các giáo xứ sẽ tiếp tục tổ chức hành lễ với đông người theo đạo thiên chúa tham gia. Vì vậy, rất cần sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng. Quan điểm của huyện Đức Thọ là không để xảy ra xung đột, gây bất ổn tình hình nhưng cũng kiên quyết xử lý, đảm bảo giáo dục và răn đe, phòng ngừa” – Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài Đức cho biết thêm.

Sáng nay (5/4), giáo xứ Nghĩa Yên vẫn tiếp tục tổ chức hành lễ đông người.

Trưởng ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hà Tĩnh Phan Quốc Khánh thông tin: Nhờ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, phần lớn các giáo xứ trong tổng số 61 giáo xứ trên địa bàn toàn tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, tối qua và sáng nay, nhân tuần lễ phục sinh, ngoài huyện Đức Thọ còn các giáo xứ ở Thạch Hà, Hương Khê, Can Lộc… cũng tổ chức hành lễ với sự tham gia của rất đông giáo dân.

“Việc làm của các linh mục đã đi ngược với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh Hà Tĩnh và Tòa Giám mục về công tác phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, gây nguy hiểm cho chính bà con giáo dân và cả cộng đồng. Vì vậy, cần chỉ trích, quy trách nhiệm cụ thể cho các linh mục và kiên quyết xử lý theo quy định” – ông Khánh cho hay.

Việc tham gia hành lễ đông người không chỉ nguy hiểm cho sức khỏe của chính giáo dân mà còn đe dọa an toàn của cả cộng đồng trong đại dịch Covid-19.

Bất chấp các quy định của Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19, một số giáo xứ trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn tổ chức hành lễ, tập trung hàng trăm người tham gia. Khi mà mỗi cán bộ, chiến sỹ và người dân đang phải gồng mình trong đại dịch thì họ lại có hành động đi ngược lại với lợi ích chung của cả cộng đồng.

Đức tin và bổn phận của họ ở đâu khi ngày 27/3/2020, đích thân Giám mục Giáo phận Hà Tĩnh Nguyễn Thái Hợp đã có thông báo về các giải pháp “một số rất ít người tham dự” trong các lễ?!

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16 ngày 31/3/2020, trong đó yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách. Đó là thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ từ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng.

Long Tấn Thiện