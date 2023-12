Khởi tố 4 đối tượng tổ chức “phê” ma túy trong quán karaoke ở Hương Sơn

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) tạm giam các đối tượng để tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.

Lực lượng công an xử lý hiện trường vụ việc.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Hoài An (SN 1980, trú tại thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), ra lệnh tạm giam đối với Trần Nam Sơn (SN 1995, trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn), Trần Thị Thu Phương (SN 1986, trú tại thôn Nam Nhe, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn), Nguyễn Thanh Nam (SN 1974, trú thôn Tiến Hòa, xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255, Bộ luật hình sự.

Từ trên xuống và trái qua lần lượt là: Nam, Sơn, Phương, An.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 5/12/2023, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn chủ trì phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn trên địa bàn tiến hành kiểm tra phòng hát VIP 888 tại quán Karaoke ở TDP 4, thị trấn Tây Sơn, phát hiện 7 người (4 nam, 3 nữ) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm nhanh, cả 7 đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 túi ni lông chứa chất bột màu trắng và cục nén màu xanh cùng nhiều tang vật khác để phục vụ cho việc sử dụng ma túy.

Theo kết luận giám định túi chứa chất bột màu trắng là ma túy loại Ketamine, có khối lượng 0,1387 gam. Còn túi chứa cục nén màu xanh là ma túy loại MDMA, có khối lượng 0,0427 gam.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Trần Thị Hoài An, Trần Nam Sơn, Trần Thị Thu Phương và Nguyễn Thanh Nam khai nhận đang tổ chức cho các đối tượng Hồ Văn Dũng (38 tuổi), Đặng Văn Hiểu (27 tuổi) đều trú tại huyện Tân Kỳ và Nguyễn Thị Mai Sương (32 tuổi, trú TP Vinh) cùng thuộc tỉnh Nghệ An) sử dụng trái phép chất ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Trần Thị Hoài An.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 11/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Hoài An, Trần Nam Sơn, Trần Thị Thu Phương và Nguyễn Thanh Nam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng biện pháp tạm giam đối với các bị can trên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công Sơn