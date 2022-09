Làm rõ nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn miền núi Hà Tĩnh

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, các đối tượng đã lợi dụng thời tiết thuận lợi (mưa, gió), sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong quản lý và bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi phạm tội.

Từ ngày 15/8/2022 đến ngày 8/9/2022, trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) xảy ra 5 vụ trộm cắp tài sản (chủ yếu là trộm nhà dân) gây lo lắng trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, cùng với tập trung tuyên truyền phòng ngừa, bịt kín sơ hở trong việc quản lý tài sản của người dân, lãnh đạo Công an huyện cũng chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự, công an các xã, thị trấn tập trung xác minh, điều tra làm rõ, thu hồi tài sản trị giá gần 100 triệu đồng. Trong đó, một số vụ án, vụ việc do công an các xã trực tiếp chủ trì điều tra khám phá.

Vào khoảng 9h ngày 3/9/2022, Công an xã Quang Diệm nhận được tin báo của bà Lê Thị Xanh (SN 1943, trú tại thôn Đông Phố, xã Quang Diệm) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động và hơn 11 triệu đồng tiền mặt (tổng trị giá tài sản khoảng 11,5 triệu đồng).

Bùi Hữu Thành và tang vật vụ án

Nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an xã Quang Diệm và công an các xã, thị trấn huy động lực lượng khẩn trương điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 1 giờ, Công an xã Quang Diệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ Bùi Hữu Thành (sinh 1988, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang) là thủ phạm gây ra vụ trộm trên, thu hồi toàn bộ tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Hữu Thành về tội trộm cắp tài sản.

Tiếp đó khoảng 13h ngày 8/9/2022, gia đình chị Trần Thị Loan (SN 1978, trú tại thôn 4, xã Sơn Long) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO (trị giá khoảng 1,8 triệu đồng). Ngay sau khi nhận được thông tin, trong thời gian ngắn, Công an xã Sơn Long chủ trì, phối hợp Công an xã Sơn Trà đã điều tra làm rõ Phạm Quang Trung (SN 1978, trú tại thôn 4, xã Sơn Long) là thủ phạm gây ra vụ trộm trên, thu hồi toàn bộ tang vật.

Phạm Quang Trung là thủ phạm trộm cắp chiếc điện thoại di động OPPO của gia đình chị Trần Thị Loan

Trước đó, cũng trong ngày 8/9/2022, vào lúc 1h30, quán điện thoại Thái Sơn của anh Đặng Thái Sơn (SN 1983, trú tại thôn Sinh Cờ, xã Sơn Châu) bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một số điện thoại, thẻ cào, tiền mặt (tổng trị giá khoảng 10 triệu đồng).

Cán bộ Công an huyện Hương Sơn lấy lời khai với Ngụy Thái Nhật Anh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự phối hợp công an các xã, thị trấn khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã Sơn Châu, An Hoà Thịnh, Sơn Ninh điều tra làm rõ đối tượng Ngụy Thái Nhật Anh (SN 2003, trú tại TDP Đại Lợi, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) mới chấp hành xong án phạt tù được 15 ngày, là thủ phạm đã thực hiện vụ trộm trên; thu giữ toàn bộ tang vật.

Quá trình đấu tranh mở rộng xác định trước đó, Ngụy Thái Nhật Anh đã thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Ngụy Thái Nhật Anh về tội trộm cắp tài sản và tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án.

Vào khoảng 16h ngày 8/9/2022, bà Nguyễn Thị D. (SN 1966, trú tại thôn Thanh Dũng, xã Sơn Kim 2) đến Công an xã Sơn Kim 2 trình báo: khoảng 16h ngày 7/9/2022, gia đình bà phát hiện bị mất trộm số tiền 70 triệu đồng để trong tủ quần áo. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Sơn Kim 2 phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ Nguyễn Văn C. (SN 2005) - con trai bà D. là thủ phạm đã thực hiện vụ trộm trên. Công an huyện Hương Sơn đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Cán bộ điều tra làm việc với Nguyễn Văn C.

Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Qua công tác điều tra, đấu tranh xử lý các vụ trộm cắp tài sản xẩy ra trên địa bàn thời gian qua thấy rằng, theo quy luật thời gian này và những tháng cuối năm, tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung, đặc biệt tội phạm trộm cắp tài sản tiềm ẩn phức tạp. Các đối tượng lợi dụng thời tiết thuận lợi (mưa, gió), sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của người dân trong quản lý và bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

"Ngoài việc tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện xử lý của cơ quan chức năng, cần sự vào cuộc của các cấp, ngành trong việc quản lý đối tượng có biểu hiện vi phạm, tuyên truyền cho người dân ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo ổn định về an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới” - Trưởng Công an huyện Hương Sơn khuyến nghị.

Ánh Dương