Lập khống hồ sơ thanh toán thi công QL8, một công nhân bị khởi tố

Công an huyện Can Lộc vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Phúc Dũng (SN 1989, trú tại TDP 10, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.