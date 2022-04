Liên tiếp bắt giữ các đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy ở TP Hà Tĩnh

Từ giữa tháng 3/2022 đến nay, Công an TP Hà Tĩnh liên tiếp bắt giữ 14 vụ/21 đối tượng tổ chức, sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó khởi tố 4 vụ/11 đối tượng trên địa bàn.

Trong thời gian ngắn gần đây, Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đấu tranh nhắm vào một số đối tượng tội phạm ma túy cộm cán có dấu hiệu cấu kết thành băng nhóm hoạt động trên địa bàn, nhất là triệt phá nhiều “đại lý” phân phối ma túy, tàng trữ số lượng lớn ma túy tại địa phương.

2 đối tượng Lưu Huy Tập (áo đen) và Trịnh Quang Huy tại cơ quan điều tra.

Trong danh sách đó có 2 đối tượng Trịnh Quang Huy (SN 2001, trú phường Nam Hà) và Lưu Huy Tập (SN 1991, trú xã Thạch Hạ) cùng thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh. Các đối tượng này đều có phương thức mua bán trái phép chất ma tuý rất tinh vi, chỉ giao dịch với khách có mối quan hệ quen biết.

Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, đến 15h50 phút ngày 17/3/2022, tại khu vực đường Hàm Nghị thuộc khu phố Linh Tân, phường Thạch Linh, Công an TP Hà Tĩnh đã chia thành 2 tổ trinh sát ra quân đồng loạt, triệt phá, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 45,220.5 gam ma túy.

Tang vật là ma túy được lực lượng chức năng thu giữ sau khi khám xét nhà đối tượng Lưu Huy Tập.

Làm việc tại cơ quan công an, Lưu Huy Tập vẫn ngoan cố, khai báo gian dối và không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như tài liệu chứng cứ không thể chối cãi đã thu thập được, đối tượng đã cúi đầu nhận tội.

Tiếp đó, vào ngày 24/3/2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại tổ dân phố 6, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tổ công tác Công an TP Hà Tĩnh đã chủ động triển khai lực lượng bí mật theo dõi và bắt giữ thành công 3 đối tượng gồm: Bùi Văn Tiến (SN 1976, trú xóm Phú Sơn, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà), Bùi Công Hùng (SN 1973, trú xóm Nam Phong, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên) và Nguyễn Gia Linh (SN 1980, trú phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các đối tượng từ trái qua: Bùi Công Hùng, Bùi Văn Tiến và Nguyễn Gia Linh tại cơ quan điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 0,239.5 gam heroin. Qua công tác xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nắm được các đối tượng này có quen biết nhau từ trước và đều là những con nghiện ma túy lâu năm nên khi sử dụng hết ma túy đã rủ nhau đến địa bàn TP Hà Tĩnh mua ma túy để cùng sử dụng.

Nằm trong kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma túy, qua công tác tuần tra, kiểm soát, đêm 31/3 rạng sáng 1/4/2022, tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Công an TP Hà Tĩnh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1991, trú phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) và Trần Quốc Quân (SN 1994, trú phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang có hành vi cất giấu 1 gói ma túy dạng ketamine, trọng lượng 1,234.3 gam. Qua đấu tranh, đối tượng Mạnh khai nhận, gói ni lông trên là ma túy vừa mua để về sử dụng.

Tiếp đó, vào rạng sáng 5/4/2022, tổ công tác kiểm tra hành chính tại một phòng trọ trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng có 4 nam nữ thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma tuý, gồm: Võ Thị Diễm My (1990, trú tại phường Bắc Hà); Nguyễn Ngọc Anh (SN 1996, trú xã Thạch Hạ); Đặng Anh Quân (SN 1995, trú xã Thạch Long, huyện Thạch Hà); Trần Đức Bảo (SN 1991, trú phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh). Tiến hành test nhanh, các đối tượng đều có kết quả dương tính với chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi ni lông chứa chất tinh thể rắn màu trắng có khối lượng 0,444.8 gam, 1 đĩa sứ có chứa chất bột nén màu trắng.

Tiếp tục khám xét tại phòng trọ nơi các đối tượng tụ tập, tổ công tác phát hiện, thu giữ trong tủ quần áo thêm 1 túi ni lông trong suốt có khối lượng 2,621.2 gam dạng Ketamine.

Tang vật là ma túy lực lượng chức năng thu giữ được khi bắt giữ 4 đối tượng tại phòng trọ ở TP Hà Tĩnh.

Thời gian tới, Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục tổ chức tuần tra, trinh sát, kiểm soát những địa bàn giáp ranh, trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để ngăn ngừa tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, bảo đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

A.T