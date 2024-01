Ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Hà Tĩnh đi vào hoạt động sẽ giúp lực lượng công an tăng cường năng lực giám sát an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động phát hiện, xử lý tội phạm, các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Sáng ngày 9/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh. Dự lễ ra mắt có: Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, các cục nghiệp vụ Bộ Công an. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Công an tỉnh.

Các đại biểu xem hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Báo cáo tại buổi ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, được sự chấp thuận của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo UBND tỉnh, Công an Hà Tĩnh đã tích cực, khẩn trương tập trung thực hiện xây dựng Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Hà Tĩnh. Đến nay, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các hạng mục trọng tâm của dự án và đã được kiểm tra, vận hành, đưa vào sử dụng.

Hệ thống điều hành Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh là hệ thống điều hành kỹ thuật được ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại, có thể kết nối với các hệ thống thông tin liên lạc vô tuyến, hữu tuyến, vệ tinh và chia sẻ thông tin với hệ thống Trung tâm Thông tin chỉ huy của Bộ Công an, công an các địa phương.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh đi vào hoạt động góp phần quan trọng đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh đi vào hoạt động sẽ giúp lực lượng Công an Hà Tĩnh tăng cường năng lực giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; chủ động phát hiện, xử lý đối tượng tội phạm, các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự.

Bên cạnh đó, trung tâm sẽ góp phần phục vụ hiệu quả cho các cấp lãnh đạo trong công tác lãnh đạo, chỉ huy giải quyết, xử lý các tình huống về an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh...

Văn Chung