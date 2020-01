Sang Vinh mua ma túy về “găm” trong nhà vẫn bị bắt

Công an Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa phá thành công chuyên án ma túy bí số 01M0218, bắt một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai của đối tượng tàng trữ ma túy Nguyễn Hải Nam

Sau một thời gian theo dõi mật phục, các chiến sỹ Công an huyện Nghi Xuân đã đột kích vào nhà Nguyễn Hải Nam (SN 1989, trú tại thôn Thành Văn, xã Xuân Thành) khi đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái pháp chất ma túy, thu giữ 0,778 gam methamphetamine.

Đấu tranh khai thác, đối tượng Nam khai nhận số ma túy trên được mua ở thành phố Vinh (Nghệ An) về để sử dụng.

...tang vật của vụ án

“Để phá được chuyên án này, cán bộ chiến sỹ đã phải sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vì đối tượng là con nghiện, hoạt động rất tinh vi. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải Nam” – Đội trưởng Đội Kinh tế - ma túy Công an huyện Nghi Xuân Phạm Cao Kỳ cho hay.

Hoài Nam