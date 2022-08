Sớm ngăn chặn tình trạng đỗ xe trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh

Vào ngày 30/7, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Nghi Xuân đã xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng (mỗi người 2,5 triệu đồng), tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với 2 tài xế là T.T.K (SN 1962, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An) và V.M.T (SN 1973, trú xã Khánh Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khi có hành vi đỗ xe trên cầu Cửa Hội để chụp ảnh, gây mất ATGT.