Tìm xe máy gây tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường

Thiếu tá Nguyễn Thành Chung - Đội trưởng Đội CSGT (Công an huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh) xác nhận, tổ công tác Công an huyện đã bắt giữ lái xe gây tai nạn khiến 1 người bị thương khi đang chạy trốn đến tỉnh Nghệ An.