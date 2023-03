Xử phạt 1 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về Công an huyện Can Lộc

(Baohatinh.vn) - L.V.T. (SN 1982, trú tại thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng, do đăng tải thông tin sai sự thật về Công an huyện Can Lộc.