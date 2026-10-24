Bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố bảo đảm dân chủ, đúng quy định

Lãnh đạo xã Yên Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày diễn ra bầu cử trưởng thôn trên địa bàn.

Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ diễn ra ngày 25/10, đến nay, 9 thôn trên địa bàn xã Yên Hòa đã cơ bản hoàn tất các điều kiện cần thiết. Nhà văn hóa các thôn được chỉnh trang, trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc; trang thiết bị phục vụ bầu cử và thành viên tổ bầu cử đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Cùng với đó, người dân tích cực vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tạo cảnh quan sạch đẹp, không khí phấn khởi trước ngày hội.

Ông Phan Quang Cương - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết: “Xã chỉ đạo các thôn chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức bầu cử, đảm bảo đúng quy trình, quy định và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Do đặc thù nhiều người dân làm nghề biển, các thôn chủ động bố trí thời gian trong ngày, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử, lựa chọn được người có uy tín, trách nhiệm, thực sự đại diện cho cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.

Các địa điểm tổ chức bầu cử trưởng thôn ở xã Yên Hòa được trang hoàng rực rỡ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội.

Tại xã Đông Kinh, công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2026 - 2031 được triển khai đồng bộ, gắn với hoàn thiện cơ sở vật chất và rà soát các điều kiện tổ chức. Những ngày này, nhà văn hóa thôn Chi Lưu và một số thôn trên địa bàn đang được đầu tư, nâng cấp các hạng mục như sửa chữa hội trường, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm bàn ghế, máy tính… với kinh phí hàng tỷ đồng, vừa phục vụ cuộc bầu cử, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng lâu dài.

Ông Từ Dương Hải - Trưởng thôn Chi Lưu cho biết: “Ban cán sự thôn thường xuyên đôn đốc, giám sát chất lượng, tiến độ các hạng mục tại nhà văn hóa, bảo đảm kịp đưa vào sử dụng theo kế hoạch. Đồng thời, chúng tôi chú trọng triển khai các bước bầu cử nghiêm túc, công khai, dân chủ, đúng quy định”.



Nhà văn hóa thôn Chi Lưu (xã Đông Kinh) được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ, xã Đông Kinh đã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, hướng dẫn các thôn chủ động triển khai công tác chuẩn bị, từ cơ sở vật chất đến các điều kiện liên quan. Dự kiến, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức đồng loạt trên địa bàn xã vào ngày 29/11/2026, bảo đảm đúng quy trình và tiến độ đề ra.

Với quy mô 725 hộ dân, gần 3.000 nhân khẩu, TDP 6 phường Thành Sen xác định công tác tuyên truyền là khâu quan trọng nhằm giúp người dân hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trước ngày bầu cử tổ trưởng dân phố. Cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong hai ngày 21 - 22/11/2026, sau Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Vì vậy, địa phương đã chủ động lồng ghép nội dung tuyên truyền về bầu cử trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dân đối với công việc chung.

Cán bộ xã Đông Kinh hướng dẫn quy trình tổ chức bầu cử cho ban cán sự thôn.

Ông Đặng Thế Tập - Bí thư Chi bộ TDP 6, phường Thành Sen chia sẻ: “Chúng tôi chú trọng tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, nắm được quyền và trách nhiệm của mình. Qua đó, mỗi cử tri phát huy tinh thần trách nhiệm, lựa chọn người có uy tín, năng lực, tâm huyết, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cộng đồng dân cư”.

Cùng với sự chủ động của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở cũng được phát huy trong quá trình triển khai công tác bầu cử.

Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Mai Phụ cho biết: “MTTQ xã phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức liên quan tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; thực hiện trách nhiệm trong quy trình giới thiệu, hiệp thương nhân sự. Đồng thời, phát huy vai trò của ban công tác mặt trận tại khu dân cư, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và phối hợp giám sát, bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, đúng quy định, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân”.

Cán bộ TDP 6 phường Thành Sen thảo luận các phần việc liên quan đến công tác bầu cử tổ trưởng dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Triển khai chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, đầu tháng 10/2026, UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, Sở Nội vụ ban hành hướng dẫn tổ chức bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trên cơ sở đó, các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tổ chức bầu cử phù hợp với thực tiễn; đảm bảo quy định và hoàn thành trước ngày 5/12/2026.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Tĩnh có 827 thôn, tổ dân phố, trong đó 749 đơn vị mới và 78 đơn vị không thực hiện sắp xếp. Sự thay đổi về địa bàn, quy mô dân cư đòi hỏi các địa phương triển khai chặt chẽ các khâu, từ rà soát nhân sự, tuyên truyền đến tổ chức bầu cử, đảm bảo đúng quy định, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Không chỉ kiện toàn đội ngũ ở khu dân cư, cuộc bầu cử còn hướng đến lựa chọn những người có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động, tập hợp Nhân dân, làm cầu nối giữa chính quyền cấp xã với cộng đồng dân cư, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở trong tình hình mới.