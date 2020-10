Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia sẽ thăm Mỹ sau 2 lần bị từ chối nhập cảnh

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, ông Prabowo Subianto dự kiến ​​sẽ có chuyến thăm Mỹ vào tuần tới theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Mike Esper.

Theo Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Indonesia, ông Dahnil Anzar Simajuntak, chuyến thăm Mỹ kéo dài từ 15-19/10 của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia nằm trong nỗ lực nhằm tiếp tục thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Prabowo trên cương vị bộ trưởng quốc phòng và trong hai thập kỷ bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ với cáo buộc nghi ngờ có liên quan đến vi phạm về nhân quyền.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia, Prabowo Subianto. Ảnh : AFP.

Các nhà nghiên cứu an ninh cho rằng chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia có ý nghĩa địa chính trị quan trọng bên cạnh tính cấp thiết của mối quan hệ quốc phòng song phương.

Theo ông Riefki Munam nhà nghiên cứu an ninh quốc tế từ Viện Khoa học Indonesia (LIPI), là một quốc gia ở khu vực có vị trí địa lý quan trọng và đông dân nhất Đông Nam Á, vai trò của Indonesia trong khu vực là rất cần thiết. Theo ông, chứng kiến ​​sự phát triển của cuộc cạnh tranh quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là căng thẳng ở Biển Đông, vị trí địa lý và các tính toán quân sự của Indonesia ở Biển Đông ngày càng trở nên quan trọng hơn đối với Mỹ.

Ông này hy vọng: Indonesia có thể tăng cường hợp tác quốc phòng bằng cách tăng cường hợp tác giáo dục và đào tạo quân sự (IMET) ở các đơn vị bị cắt mối quan hệ trước kia, phát triển các thiết bị quốc phòng cần thiết và phù hợp với nhu cầu của Indonesia, cũng như hợp tác phát triển công nghệ quân sự. Ngoài ra, cần tăng cường phát triển hợp tác an ninh mạng để đón đầu tương lai an ninh quốc gia trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Trong khi đó, chuyên gia quốc phòng và an ninh từ Đại học General Achmad Yani (Unjani), ông Yohannes Sulaiman cho rằng, Hoa Kỳ rất mong muốn sự hợp tác và hỗ trợ của Indonesia trong vấn đề Biển Đông. Theo ông Yohannes, Indonesia là một quốc gia quan trọng, có vị trí chiến lược. Trong khi Mỹ lo lắng về sự trỗi dậy của Trung Quốc liên quan đến các cuộc xung đột ở Đông Á và Đông Nam Á, thì Mỹ lại lo lắng rằng Indonesia đang ở quá gần Trung Quốc. Do đó, hợp tác an ninh là rất cần thiết giữa hai nước, đặc biệt là khi xem xét việc Prabowo Subianto đã trở thành Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo ông, các vấn đề khu vực cũng sẽ được hai nước thảo luận, chẳng hạn như vấn đề nóng ở Biển Đông./.