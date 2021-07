Ngành Thuế Hà Tĩnh cần tăng cường các giải pháp chống thất thu, hỗ trợ tối đa người nộp thuế

Đại tá Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: Đề nghị Cục Thuế Hà Tĩnh lên danh sách các đơn vị nợ thuế, trốn thuế và lý do nợ thuế để chuyển công an tỉnh xác minh, điều tra, tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.