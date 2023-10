Thi đua thực hiện các chuyên đề, “đòn bẩy” để BHXH Hà Tĩnh tăng tốc

Sau quý I/2023, BHXH Hà Tĩnh luôn đặt các nhiệm vụ trong giai đoạn tăng tốc. Việc phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ theo các chuyên đề cụ thể đã tạo “đòn bẩy” để các đơn vị sớm hoàn thành các nhiệm vụ.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả khá quan trong quý I/2023 nhưng bước sang quý II, BHXH tỉnh phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Công tác cải cách hành chính (CCHC) giảm xếp hạng; số người tham gia BHXH tự nguyện giảm so với cuối năm 2022 (giảm 68 người); BHXH bắt buộc giảm 200 người so với tháng 12/2022; số người lao động thanh toán BHXH một lần phát sinh lớn...

Phong trào thi đua thực hiện theo chuyên đề đã tạo động lực để các cán bộ, chuyên viên BHXH tỉnh tích cực, sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Trong ảnh: Viên chức BHXH huyện Vũ Quang đến tận nhà để tuyên truyền về BHXH tự nguyện cho người dân.

Để khắc phục những khó khăn đó, BHXH tỉnh Hà Tĩnh phát động thi đua theo các chuyên đề: Thi đua hoàn thành chỉ tiêu cập nhật định danh cá nhân (ĐDCN)/căn cước công dân (CCCD); thi đua hoàn thành và vượt chỉ tiêu cài đặt, phê duyệt VssID - BHXH số; thi đua hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện; thi đua nước rút hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu về công tác thu và phát triển người tham gia; thi đua đẩy mạnh việc xây dựng, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay góp phần thực hiện tốt công tác CCHC của ngành; thi đua phát triển người hưởng BHXH, BHTN nhận chế độ qua tài khoản cá nhân.

Trong đó, việc hoàn thành chỉ tiêu cập nhật ĐDCN/ CCCD là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng phải tổ chức thực hiện trong thời gian ngắn. Theo kế hoạch, BHXH phấn đấu đến ngày 15/5/2023 hoàn thành 100% cập nhật số ĐDCN/CCCD của người tham gia do BHXH tỉnh quản lý; 100% người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được đồng bộ, xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chính vì vậy, từ các phòng ban đến các đơn vị cơ sở đều tập trung cao thực hiện nhiệm vụ. Kết quả, trong đợt thi đua này, BHXH huyện Đức Thọ giành giải nhất, BHXH huyện Hương Khê giành giải nhì, BHXH thị xã Kỳ Anh giành giải ba và 13 cá nhân thuộc các phòng, ban, đơn vị cơ sở được khen thưởng.

Viên chức BHXH tỉnh hướng dẫn cài đặt VssID tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh.

Ông Bùi Đình Vinh - chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ, một trong những cá nhân được khen thưởng trong đợt thi đua chia sẻ: “Cũng là thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhưng dưới hình thức một phong trào thi đua đã mang đến những cảm hứng, trách nhiệm mới cho chúng tôi. Kết quả đã tạo động lực để chúng tôi tiếp tục năng nổ hơn, sáng tạo hơn khi tham gia các chuyên đề thi đua khác”.

Một trong những phong trào thi đua xuyên suốt, kích hoạt được sự linh hoạt, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, viên chức, tạo nên một cuộc cạnh tranh ngầm mà không kém phần sôi nổi là thi đua hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Theo kế hoạch, BHXH tỉnh phấn đấu đến ngày 30/9/2023 hoàn thành chỉ tiêu phát triển 58.053 người tham gia BHXH tự nguyện. Chính vì vậy, toàn thể cán bộ, viên chức BHXH Hà Tĩnh đã tập trung chuyên môn, nỗ lực tìm giải pháp để duy trì lượng người đã tham gia đồng thời khai thác dư địa, phát triển số lượng mới.

Viên chức BHXH thị xã Hồng Lĩnh tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện.

Mặc dù, đến hết tháng 9/2023, mục tiêu đề ra chưa thực hiện được nhưng đã xuất hiện nhiều đơn vị có nhiều sáng kiến hay, đạt thành tích tốt. Đến nay, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện là 56.491 người, tăng 656 người so với tháng 8 và tăng 3.665 người so với cuối năm 2022. Trong đó, có 9 đơn vị tăng nhiều so với cuối năm 2022 gồm: Văn phòng BHXH tỉnh 311 người, TX Hồng Lĩnh 371 người, Nghi Xuân 410 người, Vũ Quang 175 người, Can Lộc 434 người, huyện Kỳ Anh 448, Đức Thọ 263 người, Hương Khê 416 người, Cẩm Xuyên 595 người. Đặc biệt, có 4 đơn vị đã hoàn thành kế hoạch cả năm 2023 là: TX Hồng Lĩnh, Vũ Quang, Nghi Xuân, huyện Kỳ Anh.

Anh Nguyễn Mạnh Toàn - Giám đốc BHXH huyện Vũ Quang chia sẻ: “Vũ Quang là địa bàn gặp khá nhiều khó khăn trong khai thác, phát triển số lượng người tham gia BHXH tự nguyện. Tuy nhiên, thời gian qua, hưởng ứng phong trào thi đua của ngành, phát huy tinh thần trách nhiệm, chúng tôi đã tập trung cao trong hoạt động tuyên truyền, vận động. Trong đó, việc khai thác thế mạnh của các nhân viên thu và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đã mang đến những thành quả mới. Cùng với chuyên đề về phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, chúng tôi cũng tích cực thi đua thực hiện các chuyên đề khác, nhất là chuyên đề gắn với chuyển đổi số, qua đó, góp phần cùng toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ, sớm về đích các nhiệm vụ năm 2023”.

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng trao thưởng cho các cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện phong trào thi đua hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

BHXH tỉnh bước vào quý IV trong hoàn cảnh vẫn còn nhiều khó khăn do doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hầu hết cắt giảm lao động, đặc biệt là các doanh nghiệp may mặc.

Bên cạnh đó, ngân sách cắt giảm hỗ trợ đóng BHYT đối với hộ nghèo, cận nghèo theo lộ trình nông thôn mới vẫn còn chưa hết những tác động tiêu cực, gây khó khăn cho phát triển BHYT toàn dân. Mặc dù vậy, toàn ngành vẫn nêu cao tinh thần thi đua, nhất là tập trung thi đua theo các chuyên đề nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023.

Phong Linh