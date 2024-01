Bí thư Tỉnh ủy: Làm việc thực chất, lấy kết quả làm thước đo

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phải làm việc thực chất, lấy kết quả làm thước đo; linh hoạt trong xử lý tình huống.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 6/1, BCH Đảng bộ huyện Kỳ Anh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Đại tá Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự.

Năm qua, trong điều kiện, bối cảnh còn có nhiều khó khăn, thách thức nhưng huyện Kỳ Anh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Đó là nhờ sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận của Nhân dân.

Trong năm, công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước... được các đảng bộ, chi bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị thực hiện thường xuyên, kịp thời, có chiều sâu. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

Năm 2023, huyện đã mở 5 lớp bồi dưỡng nhận thức Đảng cho 305 quần chúng; 3 lớp đảng viên mới cho 143 đồng chí; 1 lớp sơ cấp LLCT cho 67 học viên; 16 lớp chuyên đề, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên đề cho 5.892 học viên.

Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn, số lượng và chất lượng; hoàn thành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác phát triển đảng viên. Toàn huyện kết nạp 171 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 114% kế hoạch); chuyển đảng chính thức cho 157 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 310 đồng chí; tặng Huy hiệu Đảng cho 289 đảng viên; cấp mới, làm lại 331 thẻ đảng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Kỳ Anh Trần Thành Nam báo cáo thực hiện công tác chính trị, xây dựng Đảng năm 2023.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển KT-XH được tập trung thực hiện, có 20/21 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tổng giá trị sản phẩm đạt 8.850,26 tỷ đồng, đạt 107,79% kế hoạch, tăng 14,62% so với năm 2022; thu nhập bình quân đầu người 49,09 triệu đồng/người/năm, đạt 104,45% kế hoạch, tăng 9,45% so với năm 2022; giá trị sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 2.489,13 tỷ đồng, đạt 104,27% kế hoạch, tăng 8,59% so với năm 2022; tổng sản lượng cây lương thực có hạt 57.198,8 tấn, đạt 103,34% kế hoạch, tăng 4,03% so với năm 2022; năng suất lúa đạt 54,5 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so với kế hoạch, tăng 2,02 tạ/ha so với năm 2022.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xây dựng đô thị Kỳ Đồng tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả toàn diện. Đến nay, huyện Kỳ Anh đã có 20/20 xã đạt chuẩn NTM; hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; có thêm 1 xã đạt NTM nâng cao, nâng tổng số xã NTM nâng cao lên 5 xã; xã Kỳ Châu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 118/153 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt 77,1%; xã Kỳ Đồng đã hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V, đang được Sở Xây dựng chủ trì thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận.

Hiện nay, huyện đang thẩm định, đánh giá, phân loại, công nhận 4 sản phẩm OCOP 3 sao, lũy kế đã có 18 sản phẩm OCOP (2 sản phẩm 4 sao, 16 sản phẩm 3 sao); hỗ trợ đề xuất ý tưởng, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phát triển sản phẩm OCOP đối với 11 sản phẩm; ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông sản hữu cơ, nông sản sạch, sản phẩm OCOP.

Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo phục vụ kịp thời, đúng tiến độ xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn.

Năm 2024, Đảng bộ huyện Kỳ Anh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Tiếp tục sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng. Tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Tiếp tục củng cố các tiêu chí NTM cấp huyện, NTM các xã. Tập trung, phấn đấu đưa Kỳ Đồng trở thành thị trấn. Tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là đối với lĩnh vực đất đai, khoáng sản, an toàn thực phẩm, quy hoạch... Tiếp tục tháo gỡ các tồn đọng kéo dài trong quản lý Nhà nước; bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân; đảm bảo QP-AN, giữ vững ổn định chính trị.

Một số mục tiêu cụ thể năm 2024 của huyện Kỳ Anh - Tổng giá trị sản phẩm theo giá hiện hành dự kiến đạt 10.230,09 tỷ đồng; - Tổng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 100 triệu đồng/ha; - Sản lượng lương thực có hạt trên 55.853 tấn; - Thu ngân sách: 193,65 tỷ đồng; - Xây dựng thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia; - Tỷ lệ thôn văn hoá đạt trên 98,5%; - Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được phân loại, thu gom và xử lý đạt tiêu chuẩn đạt trên 95%; - Tỷ lệ thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; - 100% xã đạt tiêu chuẩn cơ sở vững mạnh toàn diện...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân huyện Kỳ Anh trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: Tiếp tục thực hiện các nghị quyết chuyên đề của huyện; các nghị quyết của tỉnh, nhất là nghị quyết về tập trung, tích tụ ruộng đất, nghị quyết cải cách hành chính, nghị quyết về văn hóa để khơi dậy truyền thống văn hóa - con người Hà Tĩnh; tiếp tục tập trung cao trong xây dựng NTM.

Quan tâm đúng mực công tác xây dựng Đảng; chú ý đổi mới sinh hoạt chi bộ; quan tâm đến cán bộ kế cận, cán bộ trẻ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát. Duy trì nghiêm chế độ đối thoại, tiếp dân; phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các đoàn thể. Làm việc thực chất, lấy kết quả làm thước đo; nắm chắc tình hình, linh hoạt trong xử lý tình huống, kịp thời giải quyết tốt các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Dịp này, BCH Đảng bộ tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 4 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (từ năm 2019 đến năm 2023).

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Hồ Huy Thành trao bằng khen cho 2 tập thể.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Như Dũng và Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn trao bằng khen cho 4 cá nhân.

* Cũng trong chiều nay, huyện Kỳ Anh tổng kết Cuộc thi viết tìm hiểu tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 12 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, huyện Kỳ Anh trao giấy chứng nhận cho các tập thể...

... và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi.

Vũ Viễn