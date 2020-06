Cần có quy định, chính sách về quân hàm của cấp đồn biên phòng

Sáng 19/6, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Biên phòng Việt Nam (sửa đổi), Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn cho rằng, cần thiết phải bổ sung các quy định về chế độ, chính sách của lực lượng này.

Đại biểu bày tỏ quan điểm thống nhất với dự thảo luật, lấy tên gọi là Luật Biên phòng Việt Nam; tạo tính thống nhất, đồng bộ về pháp luật biên giới quốc gia, bộ đội biên phòng với khái niệm biên phòng, đồng thời phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng công trình biên giới...

Về nhiệm vụ biên phòng, đại biểu đồng tình dự thảo luật đã quy định một cách bao quát, cả công tác biên phòng và nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, còn đồng thời phát triển các thế trận, do dó cần nghiên cứu các nhiệm vụ gắn với phát triển kinh tế, xã hội.

Đại biểu diễn giải, đối với Hà Tĩnh có 148km đường biên giới trên đất liền, 137km đường biên giới biển, bộ đội biên phòng ngoài thực hiện tốt việc bảo vệ an ninh, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, còn là lực lượng nòng cốt trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới... Lực lượng cũng là cầu nối rất quan trọng để cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác đối ngoại và bảo tồn, phát triển dân tộc Chứt. Do đó, trong chương trình phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi sắp tới, có nhiều nhiệm vụ có thể được giao trực tiếp cho lực lượng biên phòng.

Về nhiệm vụ bộ đội biên phòng, đại biểu cho rằng cần cụ thể hóa nhằm khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự khu vực biên giới quốc gia. Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước đồn trưởng đồn biên phòng phải tương đương với trưởng công an huyện, có quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định xử lý vi phạm hành chính; đồn biên phòng còn có chức năng đối ngoại, đại diện cho quốc gia ở trên biên giới.

Đại biểu Nguyễn Văn Sơn đề nghị cần có quy định chính sách về quân hàm của cấp đồn biên phòng tương đương với huyện đội hoặc trung đoàn và quy định rõ trong Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cần có quy định cụ thể hơn để cán bộ, chiến sỹ được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định, phù hợp với thực tế nơi đóng quân của các đồn biên phòng. Đồng thời có chế độ, chính sách ưu tiên cấp đất, nhà ở xã hội cho gia đình cán bộ, chiến sỹ đến định cư ở biên giới, hải đảo và hậu phương của cán bộ, chiến sỹ biên phòng trong dự thảo luật để cán bộ, chiến sỹ an tâm công tác, cống hiến, hy sinh.

Đại biểu cũng đề nghị quy định trách nhiệm, quyền hạn của từng lực lượng tại biên giới quốc gia, vùng cửa khẩu, trong đó bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, có vai trò nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể.

Hữu Qúy - Trần Nhung