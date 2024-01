Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Ghi nhận những đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Đại biểu tham dự hội nghị

Chiều 10/1, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tham dự hội nghị.

Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị. Năm 2023 vừa qua, công ty đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Trong đó, doanh thu đạt 148,89 tỷ đồng (đạt 111% kế hoạch, tăng 18% so với năm 2022); lợi nhuận trước thuế đạt 7,3 tỷ đồng (đạt 109% kế hoạch, tăng 15% so với năm 2022); thu nhập bình quân của lao động đạt 7 triệu đồng/tháng. Công ty đã đóng nộp ngân sách 6,36 tỷ đồng (đạt 100% kế hoạch, tăng 32% so với năm 2022).

Giám đốc Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh Nguyễn Duy Bằng triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trong công tác xây dựng Đảng, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 67/69 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (2 đảng viên chưa đủ điều kiện xếp loại).

Năm 2024, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiếp tục duy trì tốt sản xuất - kinh doanh; từng bước đưa các chi nhánh vào hoạt động ổn định, bền vững; chuẩn bị thực hiện phương án thoái vốn theo lộ trình được UBND tỉnh giao. Công ty phấn đấu đạt doanh thu 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7,4 tỷ đồng, nộp ngân sách 6,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,2 triệu đồng/người/tháng.

Tại hội nghị, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh cũng vịnh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng năm 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2018 - 2022.

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu trao cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 1 tập thể của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh.

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã phát triển 5 chi nhánh với hơn 300 lao động (tăng 12% so với năm đầu thành lập). Từ một đơn vị sự nghiệp nhỏ, doanh thu đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm, đến nay, công ty đã tăng doanh thu gấp xấp xỉ 150 lần và vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh. Với những thành tích đạt được, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp, các ngành tặng nhiều danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng chúc mừng những thành tích mà Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh đạt được trong năm 2023, đặc biệt là danh hiệu cao quý Huân chương Lao động hạng Nhất mà Chủ tịch nước trao tặng. Với sự đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, công ty ngày càng khẳng định vị thế của mình trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh đề nghị Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực để đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh; tăng cường áp dụng các công nghệ, kỹ thuật xử lý rác để đảm bảo vệ sinh môi trường; tiên phong, chủ động cùng với chính quyền nhằm đưa ra các giải pháp thu gom, xử lý, phân loại, tái chế rác thải; tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ để người lao động nâng cao trình độ, tay nghề; nỗ lực cải thiện thu nhập cho người lao động...

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cùng vào cuộc với doanh nghiệp để làm tốt hơn công tác môi trường đô thị, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Phan Trâm