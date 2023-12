Hà Tĩnh trao thưởng 27 tác phẩm đạt Giải Búa liềm vàng 2023

Báo Hà Tĩnh có 13 tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng năm 2023: 1 giải A: Nhóm tác giả: Thiên Vỹ, Anh Hoài, Thúy Ngọc, Đình Nhất, Huy Tùng, Mai Thủy với chùm bài Phóng sự 5 kỳ (emagazine): Hồi ký của chiến sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh - Những đốm lửa hồng. 3 giải B: Nhóm tác giả: Tiến Dũng, Thăng Long, Thành Nam với chùm bài Phóng sự 4 kỳ (emagazine): “Đội quân tiên phong” trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh Nhóm tác giả: Thu Hà, Kiều Minh, Giang Nam, Thành Nam, Mai Thủy với chùm bài Phóng sự 4 kỳ (emagazine): An sinh xã hội bền vững và câu chuyện về nghĩa Đảng, tình dân. Tác giả Mạnh Hà với bài Bình luận: Dũng khí của một đảng cầm quyền 5 giải C Nhóm tác giả: Nguyễn Oanh, Thái Oanh, Lê Tuấn, Thành Nam với chùm bài phóng sự 3 kỳ, emagazine: Tập trung, tích tụ ruộng đất: Kiến tạo nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Nhóm tác giả: Phan Trâm, Dương Chiến, Xuân Khoa với bài Phóng sự, emagazine: Những người đi tìm lịch sử dưới lòng hồ Kẻ Gỗ. Nhóm tác giả: Phong Linh, Vũ Dũng, Nhất Đình, Trương Minh, Thanh Hà với bài Phóng sự, emagazine: Những sáng kiến đặc biệt trong công tác Đảng của một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh. Nhóm tác giả: Thúy Ngọc, Đình Nhất, Linh Hà, Kiều Minh, Thiên Vỹ, Công Ngọc, Thảo Yến với chùm bài Phóng sự chân dung 5 kỳ, emagazine: “Vinh quang sứ mệnh trồng người”. Nhóm tác giả: Văn Chung, Khôi Nguyên với bài Phóng sự chân dung, emagazine: Bí thư chi bộ vùng giáo hơn 20 năm “nặng” việc làng tiên phong việc Đảng. 4 giải khuyến khích Nhóm tác giả: Thuỳ Dương, Văn Chung, Công Ngọc với chùm bài Phóng sự 3 kỳ, emagazine: Xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn vững mạnh toàn diện, vì bình yên cuộc sống. Nhóm tác giả: Thanh Hoài, Nguyễn Oanh, Dương Chiến, Ngọc Nhi, Thảo Yến với chùm bài Phóng sự 4 kỳ, emagazine: Xây dựng NTM Hà Tĩnh: Đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững. Nhóm tác giả: Ngân Giang, Công Ngọc với Phóng sự emagazine: Những quân nhân “mũ nồi xanh” quê Hà Tĩnh với sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở châu Phi. Nhóm tác giả: Văn Đức, Công Ngọc với chùm bài Phóng sự 3 kỳ, emagazine: Đón xuân trên những “pháo đài thép” giữa biển trời Tổ quốc.