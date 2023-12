Lãnh đạo 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước thềm Hội nghị đánh giá 1 năm thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh, sáng 9/12, đoàn công tác 3 tỉnh do các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.