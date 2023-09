Chàng trai “đất mỏ” và hành trình trở thành hậu vệ “thép” của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Chỉ trong một mùa giải khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hậu vệ Vũ Viết Triều (SN 1997, quê Quảng Ninh) đã thi đấu đầy ấn tượng, trở thành vị trí không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công.

Hậu vệ Vũ Viết Triều thi đấu ấn tượng trong màu áo CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải 2023.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh khép lại mùa giải Nightwolf V.League 1 - 2023 với thành công ngoài mong đợi. Đội bóng núi Hồng xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, giành được loạt danh hiệu tập thể và cá nhân.

Trong thành công ấy có sự đóng góp thầm lặng của hậu vệ Vũ Viết Triều. Mùa giải 2022, chàng trai đất mỏ gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ CLB Topeland Bình Định. Là cầu thủ ít tên tuổi nên những ngày đầu ở đội bóng mới, Vũ Viết Triều khá áp lực khi vấp phải sự ngờ vực của người hâm mộ. Khát khao thể hiện mình giúp chàng cầu thủ trẻ nỗ lực trong từng buổi tập. Không mất quá nhiều thời gian, Viết Triều cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng trong màu áo đội bóng núi Hồng.

Ngay từ đầu mùa giải 2023, anh được HLV Nguyễn Thành Công tin tưởng giao đảm nhận vị trí hậu vệ cánh trái - vị trí mà Đào Văn Nam trước đó đang thi đấu khá tốt.

Vũ Viết Triều là cầu thủ thi đấu đa năng, có thể chơi trung vệ hoặc hậu vệ cánh.

Sở hữu thể hình lý tưởng (cao 1m83, nặng 78 kg), Viết Triều có thể chơi đa năng ở vị trí hậu vệ cánh trái hoặc trung vệ. Anh thi đấu khá điềm tĩnh, tự tin và chắc chắn. Với nền tảng thể lực sung mãn, Viết Triều lên công về thủ rất nhịp nhàng. Những pha leo biên tham gia tấn công của Triều luôn tỏ ra rất nguy hiểm.

Dưới sự chỉ dẫn của Ban huấn luyện đội bóng núi Hồng, cầu thủ quê Quảng Ninh đã có bước tiến vượt bậc, trở thành nhân tố không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Thành Công.

Anh là người đứng đầu trong danh sách các cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong năm 2023. Hậu vệ số 30 thi đấu 1.727 phút trong tất cả các trận đấu ở mọi đấu trường mà đội bóng núi Hồng tham dự. Mùa giải vừa qua, anh đóng góp 1 bàn thắng, đó là pha nâng tỷ số lên 2-0 trong trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Hải Phòng 3-2 ở vòng 3, giai đoạn 1.

Vũ Viết Triều là cầu thủ thi đấu nhiều nhất cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải vừa qua.

Chứng kiến tài năng và nỗ lực của Vũ Viết Triều, những CĐV khó tính nhất cũng phải dành lời khen ngợi. Giờ đây, anh là một trong những cầu thủ được người hâm mộ yêu thích nhất. Hành trình theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số của Viết Triều cũng nhiều trắc trở. Triều trưởng thành từ lò đào tạo CLB Than Quảng Ninh.

Năm 2016, Triều được đôn lên đội 1 của Than Quảng Ninh thi đấu tại V.League. Anh được gây dựng để trở thành tương lai của đội bóng đất mỏ. Do trong diện đào tạo và cần được thi đấu nhiều, năm 2019, Viết Triều được CLB Than Quảng Ninh cho CLB Bình Định FC mượn, tham gia giải hạng Nhất quốc gia. Trong màu áo đội bóng đất võ, Viết Triều thi đấu khá ấn tượng.

Thời điểm trước SEA Games 30, Viết Triều được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam tham gia một số trận giao hữu nhưng không góp mặt trong bản danh sách cuối cùng dự giải đấu này.

Vũ Viết Triều từng được gọi lên tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Ảnh: Star Talk.

Năm 2020, Than Quảng Ninh bán đứt Vũ Viết Triều cho Bình Định FC. Mùa giải này anh vẫn là một trong những trụ cột của đội bóng đất võ. Triều là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất giúp Bình Định FC đánh bại CLB Phố Hiến để giành chức vô địch hạng Nhất và lên chơi ở V.League 2021.

Tuy nhiên, bước vào mùa giải 2022, Vũ Viết Triều không còn được thi đấu thường xuyên, anh chỉ được vào sân 10 trận với 360 phút thi đấu. Kết thúc mùa giải, Triều gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Bình Định.

Chia sẻ về Vũ Viết Triều, ông Nguyễn Đức Thắng - HLV phó của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cho biết: “Viết Triều là cầu thủ chơi bóng thông minh, có tư duy và rất cầu tiến. Trong trong tập luyện, cầu thủ này cũng rất chăm chỉ, chịu khó. Triều giờ là vị trí trụ cột của CLB, màn thể hiện trong mùa giải vừa qua đã chứng minh tài năng của cậu ấy”.

Chỉ sau một mùa giải, Viết Triều giờ đây đã là trụ cột của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Ở tuổi 26, độ tuổi đẹp nhất của sự nghiệp, Vũ Viết Triều vẫn đang hạnh phúc cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, Triều và đồng đội vẫn phải nỗ lực không ngừng nghỉ.

Vũ Viết triều chia sẻ: “Quãng thời gian thi đấu trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tôi được các đồng đội, Ban huấn luyện giúp đỡ rất nhiều. Tôi còn trẻ, còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Thời gian tới, tôi và đồng đội sẽ tích cực tập luyện để cải thiện thể lực và phong độ, thi đấu thật tốt nhằm giúp CLB đạt kết quả cao nhất. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ đã đồng hành, cổ vũ cho tôi và đội bóng trong mùa giải vừa qua”.

Ngọc Thắng