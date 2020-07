Chuyện chàng tiền vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “khóa chân” Công Phượng

Ít ai biết rằng, trận thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước CLB TP.HCM là trận đấu đầu tiên tiền vệ Trần Văn Công - người đã “khóa chân” Công Phượng - có tên ở danh sách đá chính tại mùa V.League 2020.

Trần Văn Công đã “khóa chặt” Công Phượng trong trận đấu giữa HLHT và CLB TP.HCM ở vòng 10 V.League 2020.

Trần Văn Công là cầu thủ sinh năm 1999, quê tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Anh hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ trong màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trong trận đấu với CLB TP.HCM ở vòng 10 V.League vừa qua, tiền vệ này đã làm rất tốt nhiệm vụ khóa chặt Công Phượng để góp phần vào chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của đội bóng núi Hồng ở sân chơi V.League.

Chia sẻ về con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp của mình, cầu thủ người Nam Đàn (Nghệ An) kể: "Em tham gia đá giải bóng cho trường rồi được các thầy đưa đi đá ở huyện và may mắn được lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên lò đào tạo Sông Lam Nghệ An (SLNA).

Năm 11 tuổi, em gia nhập lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ và thi đấu trong màu áo SLNA từ U11 đến U17. Năm 17 tuổi (năm 2016), em thi đấu tại Giải vô địch U17 Quốc gia nhưng thể hiện không được tốt nên bị loại khỏi U17 SLNA."

“Thời điểm đó, có một người anh từng chơi ở SLNA đã giới thiêu em với chú Đức (HLV Phạm Minh Đức - PV). Em thử việc 2 tuần và sau đó được chú nhận và đưa vào tập ở đội trẻ Hà Nội.”

Trần Văn Công từng thi đấu ở đội bóng đá Sông Lam Nghệ An.

Trong màu áo đội trẻ Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của vị HLV tài năng Phạm Minh Đức, tiền vệ người Nam Đàn, Nghệ An đã tham gia các Giải vô địch U19 và U21 Quốc gia. Bằng sự nỗ lực tự thân cùng sự dẫn dắt chỉ bảo của nhà cầm quân người Hà Đông (Hà Nội), Trần Văn Công cùng đồng đội đã xuất sắc vô địch Giải bóng đá U19 Quốc gia các năm 2016 và 2017, vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia năm 2018.

Sau đó, tiền vệ trẻ này đươc thi đấu ở giải hạng Nhì - năm 2018. Năm 2019, đội được chuyển giao về Hà Tĩnh và anh thi đấu dưới màu áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từ đó tới nay.

Từ đầu mùa V.League 2020 tới nay, tiền vệ trẻ người Nam Đàn (Nghệ An) chủ yếu làm bạn với băng ghế dự bị. Trận đấu giữa HLHT và CLB TP.HCM vừa qua là lần đầu tiên anh được HLV Phạm Minh Đức điền tiên vào danh sách đá chính.

Trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB TP.HCM vừa qua là lần đầu tiên Trần Văn Công được ra sân trong đội hình chính thức ở mùa giải V.League 2020 này.

“Trước trận, chú Đức có dặn Công Phượng là cầu thủ có khả năng đột biến và sút xa cực kỳ tốt. Chú yêu cầu tôi đá sát anh ấy và không cho anh ấy cơ hội đươc hướng mặt về cầu gôn của mình. Nếu khóa chặt Công Phượng thì HLHT sẽ có điểm” - Trần Văn Công chia sẻ.

Thực tế, màn trình diễn trên sân của tiền vệ trẻ này trong ngày trợ lý Lee Young Jin dự khán tại SVĐ Hà Tĩnh đã chứng minh rằng lựa chọn của HLV Phạm Minh Đức là hoàn toàn chính xác. Nếu giữ được phong độ này thì việc Trần Văn Công được góp mặt trong đội hình U22 Việt Nam tham dự SEA Games 21 sẽ trở nên không quá bất ngờ.

Chia sẻ với báo giới sau trận đấu giữa HLHT và CLB TP.HCM vừa qua, HLV Phạm Minh Đức nói: “Nếu ai để ý thì trận đấu này, có Công đi kèm Phượng. Đội tôi có số 37 - Trần Văn Công, Công chạy theo Phượng sẽ là Công - Phượng. Hai bạn ấy cứ chạy với nhau. Tôi bảo các học trò là đội mình cứ đá 9 chống 9 thôi, còn Công hoàn thành nhiệm vụ hóa giải Phượng sẽ có thưởng. Và Công đã hóa giải được Phượng.”

Trong trận đấu vừa qua, Công Phượng đã bị khóa chặt bởi tiền vệ trẻ Trần Văn Công

Phần trả lời họp báo dù có phần tếu táo của nhà cầm quân người Hà Đông (Hà Nội) đã nói lên đóng góp không nhỏ của Trần Văn Công vào chiến thắng của đội bóng núi Hồng trước Á quân V.League 2019.

Hi vọng rằng, Trần Văn Công sẽ ngày càng hoàn thiện mình hơn để có thể đóng góp sức mình vào mục tiêu trụ hạng của HLHT ở mùa giải này và xa hơn là có cơ hội để được khoác lên mình màu áo các cấp độ tuyển bóng đá Việt Nam.