Dàn huấn luyện viên Nghệ An đáng chú ý tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Kinh nghiệm và tài năng của dàn HLV người Nghệ An sẽ giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh xây dựng một lối chơi hiệu quả và phát triển các cầu thủ trẻ như Sông Lam Nghệ An đã từng làm.

Sau 4 năm lên chơi V.League, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dần tạo dựng nên bản sắc đội bóng quê hương với những cầu thủ quê Hà Tĩnh. Đặc biệt, trên băng ghế huấn luyện viên, với sự xuất hiện của dàn HLV người Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công ở mùa giải mới.

HLV trưởng Nguyễn Thành Công

Là HLV trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Thành Công là một nhân tố quan trọng góp phần vào thành công của đội bóng ở mùa giải 2023. HLV Nguyễn Thành Công quê TP Vinh (Nghệ An) là người có kinh nghiệm thi đấu và huấn luyện lâu năm, từng dẫn dắt nhiều đội bóng ở V.League.

Vị chiến lược gia sinh năm 1977 thường được biết đến với các biệt danh như “người chữa cháy hay gã thợ hàn” bởi tài năng và sự mát tay của ông khi vực dậy các đội bóng đang gặp khó khăn trên bảng xếp hạng.

HLV Nguyễn Thành Công bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình vào năm 2018 khi dẫn dắt Sài Gòn FC. Khi đó, Sài Gòn FC đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League 2018 với vỏn vẹn 13 điểm sau 16 trận đấu. Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, Sài Gòn FC đã lột xác ngoạn mục và cán đích ở vị trí thứ 8 với 31 điểm.

Mùa giải 2020, HLV Nguyễn Thành Công tiếp quản Thanh Hóa FC khi đội bóng này đang gặp khủng hoảng và đang nằm top dưới bảng xếp hạng. Trong 8 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thành Công, Thanh Hóa FC đã có 4 thắng, 2 hòa và 2 trận thua, qua đó vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng.

Cuối mùa giải 2020, sau khi chia tay Thanh Hóa FC, HLV Nguyễn Thành Công về đầu quân cho CLB Quảng Nam khi giải đấu chỉ còn 4 vòng đấu. Tại đây, vị HLV quê Nghệ An đã giúp Quảng Nam giành 3 chiến thắng và chỉ để thua 1 trận. Thời gian quá ngắn, không đủ giúp Quảng Nam trụ lại V.League nhưng HLV Nguyễn Thành Công đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người hâm mộ xứ Quảng.

HLV Nguyễn Thành Công đến với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh kể từ vòng 10 V.League 2021, khi đội chủ sân Hà Tĩnh đang gặp nhiều khó khăn và đang đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm sau 9 vòng đấu. Sự có mặt của HLV Nguyễn Thành Công đã thổi một làn gió mới giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có 3 chiến thắng liên tiếp, qua đó vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng trước khi V.League bị hủy do dịch COVID-19.

Với lối chơi phòng ngự phản công, HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục cùng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hoa và cán đích ở vị trí thứ 8, lọt vào top tranh chức vô địch ở mùa giải 2023.

Trợ lý Nguyễn Đức Thắng

HLV Nguyễn Đức Thắng sinh năm 1977 tại TP Vinh (Nghệ An), từng là thủ môn số 1 của Sông Lam Nghệ An từ năm 1998 đến 2003; từng giành nhiều danh hiệu cá nhân và tập thể cùng đội bóng xứ Nghệ.

HLV Nguyễn Đức Thắng bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình vào năm 1998, khi gia nhập Sông Lam Nghệ An. Ông nhanh chóng trở thành thủ môn số 1 của đội bóng và góp công lớn giúp Sông Lam Nghệ An giành chức vô địch V.League 2000-2001.

Cuối mùa giải 2011, HLV Nguyễn Đức Thắng giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện.

Năm 2012, HLV Nguyễn Đức Thắng được bổ nhiệm làm trợ lý cho HLV Nguyễn Hữu Thắng ở Sông Lam Nghệ An. Sau đó ông tiếp tục là trợ lý cho HLV Ngô Quang Trường vào năm 2014.

Cuối năm 2016, HLV Nguyễn Đức Thắng chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Sông Lam Nghệ An. Ông đã giúp đội bóng giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2017, và chuỗi 8 trận thắng liên tiếp tại V.League 2018.

Năm 2020, HLV Nguyễn Đức Thắng chuyển sang làm Giám đốc kỹ thuật của Sông Lam Nghệ An.

Sau khi chia tay đội bóng quê hương, HLV Nguyễn Đức Thắng chuyển sang Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đảm nhận vai trò trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công.

Tại Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, HLV Nguyễn Đức Thắng trở thành cánh tay phải và là cặp bài trùng cùng HLV Nguyễn Thành Công xây dựng nên lối đá phòng ngự phản công đầy bản sắc.

Trợ lý Lê Quốc Vượng

Lê Quốc Vượng sinh năm 1982 tại TP Vinh (Nghệ An). Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ của mình vào năm 1998, khi gia nhập Sông Lam Nghệ An.

Trong sự nghiệp cầu thủ của mình, Lê Quốc Vượng từng thi đấu cho các câu lạc bộ như: Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Thể Công, Xuân Thành Hà Tĩnh, Thanh Hóa và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

Đến năm 2020, Quốc Vượng bắt đầu chuyển sang sự nghiệp huấn luyện khi làm trợ lý cho HLV Phạm Anh Tuấn ở CLB Hải Phòng.

Năm 2021, Quốc Vượng được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của CLB Hòa Bình. Dưới sự dẫn dắt của anh, Hòa Bình giành chức vô địch Giải hạng Nhì quốc gia năm 2022 và giành vé lên chơi ở Giải hạng Nhất quốc gia năm 2023.

Sau 3 năm gắn bó cùng Hòa Bình FC, HLV Lê Quốc Vượng nói lời chia tay đội bóng Tây Bắc để gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công.

Trong vai trò trợ lý huấn luyện, Quốc Vượng được đánh giá cao về khả năng phân tích chiến thuật và truyền lửa cho các cầu thủ. Anh được kỳ vọng sẽ là một trợ lý đắc lực cho HLV Nguyễn Thành Công trong mùa giải mới.

Trợ lý Hàn Văn Tuấn

Hàn Văn Tuấn sinh năm 1998, quê Quỳnh Lưu (Nghệ An). Anh từng được xem là thủ lĩnh của thế hệ Hoàng Đức, Đức Chiến, Tiến Anh tại Viettel.

Từng được giới chuyên môn đánh giá rất cao và được triệu tập vào ĐT U16 Việt Nam, thi đấu trọn vẹn trong các trận đấu, giúp ĐT Việt Nam vào bán kết Giải U16 Đông Nam Á.

Sự nghiệp tưởng chừng sẽ thuận lợi với chàng trai quê Quỳnh Lưu thì biến cố ập đến. Năm 2016, Văn Tuấn dính chấn thương ở lưng, được bác sĩ khuyên dừng sự nghiệp cầu thủ.

Dù dừng thi đấu đỉnh cao nhưng niềm đam mê với bóng đá của Hàn Văn Tuấn vẫn rất mãnh liệt. Năm 2019, anh theo học và tốt nghiệp lớp huấn luyện viên bóng đá.

Năm 2020, khi HLV Nguyễn Thành Công về tiếp quản Thanh Hóa FC, Hàn Văn Tuấn trở thành trợ lý thân tín cho người thầy cũ, cùng bóng đá Thanh Hóa có giai đoạn thăng hoa ở đấu trường V.League.

Sau khi HLV Nguyễn Thành Công chia tay Thanh Hóa FC, vị trợ lý này cũng nói lời chia tay đội bóng xứ Thanh sau 3 tháng gắn bó để đầu quân cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bảo Khánh