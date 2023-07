Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Long An ở Cúp Quốc gia 2023

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1 Nightwolf V.League 1 - 2023 với vị trí thứ 8, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp Long An - đội đang xếp thứ 5 giải hạng Nhất, tại đấu trường Cúp Quốc gia 2023.

CLB Long An (trang phục đỏ trắng) tiến vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia sau khi vượt qua CLB Bình Phước. Ảnh: VPF.

Tham dự giải đấu này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không phải đá vòng loại và được vào thẳng vòng 1/8, gặp đối thủ CLB Long An trên sân nhà. Đây có thể xem là một đối thủ không quá khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công.

Đội bóng Long An hiện đang thi đấu tại Giải hạng Nhất Quốc gia Bia Sao Vàng dưới sự dẫn dắt của cựu tiền đạo tuyển Việt Nam - HLV Nguyễn Anh Đức. Bước vào mùa giải năm nay, CLB Long An đã có sự chuẩn bị khá chu đáo cho các đấu trường với 11 cầu thủ hợp đồng mới. Trong đó, có một số cái tên đáng chú ý như: Huỳnh Văn Thanh từng thi đấu cho CLB Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh, Khánh Hòa; cựu thủ môn Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phan Đình Vũ Hải, người có nhiều kinh nghiệm chơi bóng tại V.League. Sau 10 vòng đấu, Long An hiện đang xếp thứ 5 Giải hạng Nhất với 13 điểm, ghi được 14 bàn thắng và để thủng lưới 16 bàn.

Mùa giải năm nay, Long An triển khai lối đá tấn công nhanh, dồn dập và đã được tập luyện bài bản. Tuy nhiên, khâu dứt điểm của hàng công đội bóng này lại chưa có được sự hiệu quả như mong muốn. Trong khi hàng thủ chưa đủ vững để chống lại các pha “hồi mã thương” của đối thủ. Bằng chứng là ở các trận đấu gặp Quảng Nam, Hòa Bình hay PVF-CAND gần đây, CLB Long An đều tấn công nhiều nhưng lại chính là người phải nhận bàn thua trước.

CLB Long An (trang phục đỏ) chơi tấn công nhiều nhưng dễ nhận bàn thua khi đối phương phản công nhanh. Ảnh: VPF.

Các học trò của HLV Nguyễn Anh Đức cũng đã có 3 trận không thắng tại Giải hạng Nhất trước khi lên đường làm khách trên sân Hà Tĩnh.

Đội hình của Long An cũng đang gặp bất lợi khi một số cầu thủ có vai trò quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng dính chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân như hậu vệ Trần Anh Thi và Nguyễn Nhật Minh, tiền vệ phòng ngự Nguyễn Trọng Phú.

Dù vậy, các phương án thay thế của HLV Anh Đức đều ở trạng thái tốt và năng nổ khi được lựa chọn thi đấu.

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang có tâm lý thoải mái sau khi trụ hạng sớm ở V.League.

Với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hiện nay, tâm thế toàn đội đang cực kỳ thoải mái sau khi lọt vào tốp 8 đội xếp trên ở giai đoạn 1 V.League. Không còn nỗi lo trụ hạng, việc tập trung cho Cúp Quốc gia để tìm kiếm danh hiệu sẽ là mục tiêu sáng cửa hơn với đội quân của HLV Nguyễn Thành Công.

Đầu năm nay, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Long An cũng đã từng thi đấu giao hữu lắp ráp đội hình trước khi bước vào mùa giải mới. Ở lần gặp gỡ này, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tỏ ra trên cơ và giành chiến thắng 2-1.

Nếu chiến thắng và giành quyền đi tiếp, đối thủ tiếp theo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở đấu trường Cúp Quốc gia sẽ là người chiến thắng trong cuộc chạm trán giữa là Topenland Bình Định và Quảng Nam.

P.S