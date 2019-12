Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mở màn V. League khi tiếp đón Viettel trên sân nhà

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2020: DNH Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai Phố Hiến - Thanh Hóa An Giang - Long An Khánh Hòa BVN - Viettel Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - XM Fico Tây Ninh Bóng đá Huế - SHB Đà Nẵng Sông Lam Nghệ An - Bình Định Bà Rịa Vũng Tàu - Sài Gòn Bình Phước - Đắk Lắk Đồng Tháp - Hải Phòng