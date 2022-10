Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp cận trận đấu với SLNA thế nào để giữ điểm trên sân nhà?

Thất thủ trước đội chủ nhà Nam Định ở vòng đấu thứ 17 khiến cuộc đua trụ hạng của đội bóng núi Hồng càng thêm khó khăn. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn kỳ vọng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ có cách tiếp cận trận đấu hợp lý với đội khách SLNA để giữ lại điểm trên sân nhà Hà Tĩnh.

Đội hình của HLHT trong cuộc đua trụ hạng ở giai đoạn 2 V.League 2022

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT) sẽ tiếp đón SLNA vào cuối chiều ngày 9/10 trên sân Hà Tĩnh trong khuôn khổ vòng đấu thứ 18 V.League. Cả hai đội đều bước vào trận đấu này với quyết tâm có điểm sau chuỗi trận thi đấu không thành công. Người hâm mộ Hà Tĩnh không khỏi băn khoăn, nếu tiếp tục sảy chân ở trận đấu này, HLHT sẽ lún sâu vào khủng hoảng.

Sau 17 vòng đấu, HLHT mới chỉ giành được 15 điểm, xếp ở vị trí thứ 11/13 và chỉ hơn đội cuối bảng (CLB TP Hồ Chí Minh) vỏn vẹn 2 điểm. Trong đó, HLHT đã thi đấu đủ với các đội bóng nhóm cuối bảng. Chặng đường còn lại của HLHT tại V.League là những cuộc vượt ải với các đội bóng đang nằm tốp đầu của bảng xếp hạng.

Chứng kiến HLHT thi đấu loạt trận vừa qua cho thấy, đội bóng núi Hồng đang bị bắt bài về lối chơi phòng thủ phản công. Trong khi hàng phòng thủ của HLHT đang chơi khá phập phù, ở khu trung tuyến lại thiếu thủ lĩnh dẫn dắt, gắn kết các tuyến. Phong độ thi đấu của bộ 3 ngoại binh cũng chưa thể hiện được nhiều. Trong 5 trận đấu gần đây nhất, tiền đạo Paollo Oliveira chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng.

Toàn đội tập thi đấu dưới ánh sáng đèn chuẩn bị cho cuộc so giày với đội khách đến từ Thành Vinh

Theo cựu cầu thủ bóng đá Quân khu 4 Nguyễn Văn Thành, điều quan ngại nhất của người hâm mộ hiện nay là phong độ thi đấu của HLHT trên sân nhà ở những vòng đấu gần đây không thật sự thuyết phục. Trong 7 trận được thi đấu trên sân nhà, các học trò của HLV Nguyễn Thành Công chỉ thắng 2, hòa 1 và thua 4, là 1 trong 2 đội có thành tích sân nhà kém nhất tại V.League 2022.

Khi sân nhà không phải là điểm tựa vững chắc của HLHT, nếu thầy trò HLV Nguyễn Thành Công không chọn cách tiếp cận hợp lý với lối chơi chắc chắn, gắn kết an toàn giữa các tuyến và cải thiện hiệu quả ghi bàn để giữ lại điểm thì sẽ khó vượt qua đội khách đến từ SLNA cũng đang khát điểm để cải thiện thứ hạng.

Phía bên kia chiến tuyến, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng mặc dù đang chịu sức ép rất lớn từ dư luận sau chuỗi 5 trận không thắng nhưng lối chơi của đội quân đến từ Thành Vinh luôn là ẩn số. Trong đó chân sút ngoại binh Olaha là mẫu tiền đạo năng nổ, thi đấu càn lướt và tinh quái kết hợp với tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức sẵn sàng xé toang mành lưới đối phương khi có cơ hội.

Các ngoại binh nỗ lực tập luyện cùng đồng đội

Cuộc tái ngộ giữa HLHT và SLNA trên sân Hà Tĩnh lần này là màn so giày cân não được dự báo sẽ diễn ra với nhiều kịch tính. Theo HLV Nguyễn Thành Công: “Thành tích của HLHT ở những vòng đấu vừa qua chưa đạt do có quá nhiều cầu thủ trụ cột trong đội hình chính bị chấn thương. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ngoài cuộc so giày với SLNA, phía trước của HLHT đang còn có 8 vòng đấu cả sân nhà và sân khách và mục tiêu giành 11 điểm vẫn không quá khó khăn với đội nhà. Đặc biệt, sự trở lại Đinh Thành Trung, Phi Sơn và Giang Trần Quách Tân sẽ giúp ban huấn luyện có thêm các phương án lựa chọn nhân sự tăng cường cho hàng tiền vệ, cải thiện khả năng kết nối các tuyến trong phòng ngự cũng như tổ chức tấn công.

BHL đã có phương án chuẩn bị đội hình, đấu pháp và chọn cách tiếp cận hợp lý khi đối đầu với các cầu thủ SLNA nhằm đảm bảo an toàn về thế trận với chiến thuật phòng thủ chắc chắn, phản công linh hoạt và gắn kết. Trong đó, tập trung khai thác các tình huống phản công nhanh, tận dụng triệt để các tình huống cố định, tạo cơ hội ghi bàn để giải quyết trận đấu với tinh thần quyết tâm giành chiến thắng”.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung: Tôi sẽ thi đấu hết mình với quyết tâm giành chiến thắng.

Ngay sau chuyến làm khách trên sân Thiên Trường vừa qua, các cầu thủ đội bóng núi Hồng đã nỗ lực trung bám sân tập luyện với tinh thần lạc quan và sẵn sàng ra sân với phong độ tốt nhất. Tiền vệ Đinh Thanh Trung chia sẻ trước thềm trận đấu: “Mặc dù vừa trở lại sân sau thời gian dài chấn thương, chưa thể bình phục hoàn toàn, nhưng được trao cơ hội ra sân, tôi sẽ thi đấu hết mình cùng đồng đội với quyết tâm giành chiến thắng”.

HLHT sẽ ra sân với tinh thần thi đấu cao nhất để để giữ lại 3 điểm trên sân nhà.

Trước giờ bóng lăn, người hâm mộ kỳ vọng thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ có cách tiếp cận hợp lý trong cuộc so giày với người anh em đến từ SLNA để giữ lại 3 điểm trên sân nhà nhằm tích lũy thêm điểm số để hướng tới mục tiêu trụ hạng.

Quang Sáng