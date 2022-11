Phát hành 8.000 vé vào sân trận “sinh tử” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thanh Hóa

Sở VH-TT&DL thống nhất phát hành 8.000 vé phục vụ khán giả đến sân. Lực lượng công an cũng đã chủ động kế hoạch bố trí CBCS đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thanh Hóa vào cuối tuần này.

Chiều 17/11, Sở VH-TT&DL tổ chức cuộc họp bàn công tác chuẩn bị cho trận đấu bóng đá giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp CLB Thanh Hóa diễn ra vào lúc 17 ngày 19/11 trên sân vận động Hà Tĩnh. Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập - Trưởng BTC Giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2022 tại Hà Tĩnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, ông Bùi Xuân Thập thông qua báo cáo đánh giá các vòng đấu được tổ chức trên SVĐ Hà Tĩnh. Theo đó, mùa giải năm nay, ngoại trừ 2 trận đấu bán vé, 10 trận đấu còn lại của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều mở cửa cho người hâm mộ vào xem miễn phí.

Công tác soát vé, hậu cần các trận đấu nhìn chung đều đảm bảo yêu cầu. Lực lượng công an phối hợp cùng lực lượng quân sự và Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trong và ngoài sân vận động.

Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần rút kinh nghiệm như: khâu tổ chức lễ tân một số trận chưa tốt, hệ thống đèn led trên sân trận có lúc chưa ổn định…

Thiếu tá Trần Thanh Liêm – Phó Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh) phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, xác định trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp Thanh Hóa là trận đấu có tính chất quyết định tấm vé trụ hạng của đội bóng núi Hồng, lượng khán giả đến sân cổ vũ đội nhà sẽ rất đông nên thành viên ban tổ chức đã thảo luận, thống nhất các phương án tổ chức để đảm bảo an toàn.

Đội bóng đã chuẩn bị kỹ cho trận đối đầu với Thanh Hóa. Đây là trận đấu cuối cùng của mùa giải, lãnh đạo đội bóng muốn tri ân khán giả đã đồng hành cùng đội trong năm qua nên sẽ miễn phí vé vào sân. Đồng thời tổ chức 25 – 30 chuyến xe miễn phí đưa đón CĐV ở xa đến sân cổ vũ cho đội nhà. Dự kiến ở trận đấu này, lãnh đạo đội bóng phối hợp cùng Hội Cổ động viên phát hành khoảng 7.000 vé vào sân. Ông Trần Quang Thưởng – Chủ tịch CLB Bóng đá HLHT

Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Bùi Xuân Thập đề nghị các đơn vị liên quan tập trung triển khai tổ chức trận đấu an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trước và sau trận đấu.

Sở VH-TT&DL thống nhất phát hành 8.000 vé (trong đó có 1.000 vé mời) cho khán giả đến sân; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh chuẩn bị kỹ càng về sân bãi, hệ thống ánh sáng, thực hiện nghiêm công tác kiểm soát vé tại các cổng vào.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh, trật tự, không để xảy ra sự cố, kiên quyết xử lý các cơ sở trông giữ xe thu phí trái quy định. Hội Cổ động viên diễu hành trước trận đấu cần đảm bảo an toàn giao thông, hoạt động cổ vũ trên sân cần văn minh, chấp hành quy định của ban tổ chức giải.

Ngọc Thắng