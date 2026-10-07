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Đi xe máy dưới nắng gắt: Chọn kính râm phân cực hay kính RayBan tròng thường?

P.V
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Ánh nắng phản chiếu từ mặt đường, kính ô tô hay vũng nước khiến người đi xe máy phải nheo mắt, mỏi mắt và phản xạ chậm hơn. Một chiếc kính râm có tròng phân cực có thể giảm đáng kể loại ánh chói này.

Với hàng triệu người Việt đi làm bằng xe máy, kính râm không chỉ là phụ kiện thời trang. Vào những ngày nắng gắt, mắt phải chịu cùng lúc hai thứ: tia cực tím (UV) từ mặt trời và ánh sáng chói phản xạ từ mặt đường, kính xe phía trước. Hai loại này khác nhau, và không phải chiếc kính râm nào cũng xử lý được cả hai.

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Tròng tối màu chưa chắc đã chống chói

Nhiều người nghĩ tròng càng tối thì càng bảo vệ mắt tốt. Thực tế, độ tối chỉ giảm lượng ánh sáng chung đi vào mắt. Khả năng chống tia UV phụ thuộc vào lớp lọc trên tròng, còn khả năng giảm ánh chói phản xạ phụ thuộc vào việc tròng có phân cực hay không.

Một chiếc kính râm tối màu nhưng không chống UV còn nguy hiểm hơn không đeo. Khi trời tối, đồng tử mở rộng và để nhiều tia UV lọt vào hơn. Vì vậy, điều đầu tiên cần kiểm tra là kính có chống 100% tia UV (thường ghi UV400) hay không. Các dòng kính râm RayBan chính hãng đều đạt chuẩn này.

Tròng phân cực hoạt động thế nào?

Ánh sáng phản xạ từ mặt phẳng như mặt đường nhựa hay mặt nước chủ yếu dao động theo phương ngang. Tròng phân cực có một lớp lọc chặn phần lớn ánh sáng theo phương này. Kết quả là vệt chói trắng trên mặt đường giảm rõ, hình ảnh rõ nét hơn, mắt đỡ phải nheo.

Với người đi xe máy, lợi ích dễ thấy nhất là khi trời vừa mưa xong, mặt đường ướt phản chiếu nắng, hoặc khi đi sau xe ô tô có kính hậu sáng bóng.

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Cách nhận biết tròng phân cực

Với kính RayBan, tròng phân cực có chữ "P" nhỏ cạnh logo trên tròng, và thông số trên càng thường kết thúc bằng "3P" thay vì "3N". Một cách thử nhanh là nhìn màn hình điện thoại qua tròng kính rồi xoay kính 90 độ. Nếu màn hình tối đi rõ rệt, đó là tròng phân cực.

Cũng vì đặc tính này, người dùng cần biết một điểm hạn chế: qua tròng phân cực, một số màn hình điện thoại hoặc đồng hồ xe có thể khó đọc hơn ở một số góc nghiêng.

Chọn dáng kính nào khi đi xe máy?

Khi đội mũ bảo hiểm, kính cần ôm mặt, càng mảnh để không bị cấn vào quai mũ. Dáng phi công là lựa chọn phổ biến vì tròng rộng, che được cả góc nhìn ngang, gọng kim loại nhẹ. Các mẫu kính RayBan Aviator như RB3025 Classic hay bản Aviator Max RB3925 tròng phân cực được nhiều người đi đường chọn vì lý do này.

Người có sống mũi thấp nên chọn gọng có đệm mũi chỉnh được hoặc các bản Low Bridge Fit, để kính không trượt xuống khi xe xóc.

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Những lưu ý khi đeo kính râm lái xe

- Không đeo kính râm khi trời tối, vào đường hầm hoặc trời mưa to, vì tầm nhìn sẽ giảm.

- Tròng màu xanh rêu (G-15) hoặc nâu giữ màu đèn giao thông tự nhiên hơn các tròng màu sặc sỡ.

- Lau tròng bằng khăn chuyên dụng, không dùng vạt áo, để tránh xước lớp phủ.

Một chiếc kính râm tốt có thể dùng nhiều năm. Đầu tư đúng loại ngay từ đầu vừa bảo vệ mắt, vừa giúp những chuyến đi dưới nắng dễ chịu hơn.

Tags:

#kính RayBan #tròng phân cực RayBan

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