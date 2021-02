Chùa Hương Tích đón hơn 10.500 lượt du khách trong 5 ngày đầu năm mới

Với nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày mồng 1 - mồng 5 tết Nguyên đán 2021, chùa Hương Tích (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đón hơn 10.500 lượt du khách tới thăm viếng.

Cổng vào bãi đổ xe Khu du lịch chùa Hương Tích chiều ngày mồng 5 tết.

Trong đó, 2 ngày cuối đợt nghỉ tết (mồng 4 và mồng 5) ghi nhận số lượt du khách về chùa Hương tăng mạnh với mức trung bình 3.500 lượt người/ ngày.

Ông Nguyễn Duy Vỵ - Trưởng ban Quản lý Khu du lịch (BQL KDL) chùa Hương Tích cho biết: "Để đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát chặt chẽ công tác phòng dịch Covid-19, từ ngày 25 tháng Chạp, UBND huyện Can Lộc đã tăng cường, điều động 25 chiến sỹ công an chính quy trực thường xuyên tại các điểm chốt của KDL chùa Hương Tích.

16h chiều ngày mồng 5 tết, trong khi nhiều du khách đã ra về...

Ngoài ra, 13 cán bộ, nhân viên thuộc BQL cũng được phân công kiểm soát chặt chẽ ở 2 điểm bán vé vào cổng KDL. Bên cạnh đó, BQL KDL chùa Hương Tích cũng đã quán triệt tinh thần phòng dịch tại các đơn vị phụ trách các điểm dịch vụ như: bến xe điện, bến thuyền, ga cáp treo...

Tất cả các lực lượng chức năng đều thực hiện nghiêm và thường xuyên nhắc nhở du khách đảm bảo công tác an toàn phòng dịch như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giãn cách...".

... thì nhiều du khách vẫn tiếp tục lên chùa Hương thăm viếng. Công tác phòng dịch luôn được đảm bảo chặt chẽ.

Để đảm bảo an toàn phòng dịch, năm nay, phần hội trong lễ hội chùa Hương Tích (diễn ra thường niên vào ngày mồng 6 tháng Giêng) sẽ không được tổ chức. Bên cạnh đó, Ban tổ chức lễ hội cũng quyết định tổ chức phần lễ gọn nhẹ: giảm bớt thời gian hành lễ, không tụ tập đông người; các buổi lễ như cầu an... cũng không được phép thực hiện.

Thiên Vỹ