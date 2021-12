Độc đáo những hang đá Bê-lem “khổng lồ” đón Giáng sinh 2021 tại TP Hà Tĩnh

Chào đón lễ Giáng sinh 2021, các giáo xứ tại TP Hà Tĩnh đã kỳ công xây dựng những hang đá đặc biệt từ hàng nghìn cây tre, cây mét, vỏ bao xi măng... sẵn sàng đón du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Video: Những hang đá Bê-lem đón Giáng sinh tại TP Hà Tĩnh

Thời điểm này, hang đá Bê-lem ở nhà thờ Văn Hạnh (xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thành. Hang đá tại đây có chiều rộng gần 79m, chiều cao hơn 20m, được các giáo dân xây dựng hết sức công phu, chi tiết.

Hang đá được xây dựng từ hàng nghìn cây tre, cây mét, vỏ bao xi măng... thu hút người xem ngay từ lần đầu tiên bởi sự sáng tạo, công phu, tỉ mẩn của các giáo dân.

Theo các giáo dân, hang đá Bê-lem là một không gian đặc biệt, vừa chuyển tải những thông điệp ẩn sâu, vừa phản ánh đời sống thực tế, cuộc sống sinh hoạt của người dân.

Từ trên hang đá, người xem sẽ được chiêm ngưỡng một không gian tựa như thiên đường với hình ảnh của các thiên thần, cây cỏ, mây trời... Các công đoạn cuối cùng cũng đang được các giáo dân giáo xóm Bắc Phú gấp rút hoàn thiện.

Ông Nguyễn Minh Khôi (Hội đồng giáo xóm Bắc Phú, Giáo xứ Văn Hạnh) chia sẻ: “Nội dung của hang đá Bê-lem đón Giáng sinh 2021 tại nhà thờ Văn Hạnh có tên “Năm sự vui”. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên năm nay chúng tôi xây dựng hang đá với tinh thần tiết kiệm, tận dụng lại các nguyên liệu cũ hoặc mượn từ các giáo xứ khác nhưng vẫn phải đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình”.

Ngoài những không gian gắn liền với nguồn gốc của lễ Giáng sinh thì phía dưới hang đá còn có thêm các tiểu cảnh ao cá, con cò... sinh động.

Bên trong hang đá, người dân thiết kế nhiều lối đi và trang trí đèn led đủ màu.

Bà con giáo dân của giáo xứ An Nhiên (xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cũng đang kỳ công hoàn thiện hang đá Bê-lem để đón Giáng sinh.

Hang đá tại đây có độ cao 19m, chiều rộng 32m và được bà con giáo xóm An Bình bắt tay vào thực hiện từ đầu tháng 11/2021 đến nay (Trong ảnh: Tiểu cảnh gia đình Nadarét trong khuôn viên hang đá)

Mỗi năm, các hang đá sẽ có những tạo hình khác nhau. Các hình nộm trang trí chủ yếu đều được các giáo dân đặt mua từ các tỉnh phía Nam từ nhiều tháng trước để kịp hoàn thiện trước lễ Giáng sinh

Các hình nộm được thiết kế sống động với những cử chỉ, động tác, xen lẫn là âm thanh của nhạc cụ, tạo nên cảm giác bất ngờ và thích thú cho người xem.

Các tiểu cảnh khác như cây cối, nhà tranh, tuyết trắng.... cũng được bà con dày công tạo hình.

Những chiếc lồng đèn bằng vỏ lon bia tái chế vừa tiết kiệm vừa thể hiện sự sáng tạo của người dân

Một trong những điểm nhấn đặc biệt khác của hang đá tại giáo xứ An Nhiên là cây cầu trắng và căn nhà gỗ được dựng ngay ở lối vào. Người dân còn lắp điện chiếu sáng ở lối đi để tạo nên vẻ đẹp lung linh cũng như giúp khách tham quan đi lại thuận tiện hơn vào ban đêm

“Dù thời tiết đôi lúc không thuận lợi nhưng người dân giáo xóm An Bình vẫn đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hang đá trước ngày 20/12. Mọi người đều tự giác, nhiệt tình tham gia với mong muốn hang đá sẽ được hoàn thành sớm nhất có thể” - ông Võ Tá Thắng (Hội đồng mục vụ giáo xóm An Bình, Giáo xứ An Nhiên) cho biết.

Ngân Giang - Lê Tuấn