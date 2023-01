Đông đảo du khách tham quan chùa Hương Tích - Hà Tĩnh ngày đầu năm mới

Chùa Hương Tích nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh (thuộc địa phận xã Thiên Lộc, Can Lộc) được xây dựng từ đời nhà Trần (thế kỷ XIII), chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, gắn với truyền thuyết tu hành đắc đạo của công chúa Diệu Thiện. Ngôi chùa này được mệnh danh là “Hoan Châu đệ nhất danh lam” - thắng cảnh đẹp nhất xứ Nghệ Tĩnh. Lễ hội chùa Hương Tích có từ lâu đời, diễn ra vào dịp đầu xuân. Theo kế hoạch của UBND huyện Can Lộc và Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, năm nay, Lễ hội chùa Hương Tích sẽ diễn ra từ ngày 27/1/2023 (tức mồng 6 tháng Giêng) với quy mô cấp tỉnh. Dự kiến, ngày khai hội sẽ có nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian như: chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc ca ngợi về quê hương, đất nước, mừng Đảng, mừng xuân và về chùa Hương; các giải thể thao, trò chơi dân gian như: bóng chuyền nam, chạy, leo núi, giải vật cổ truyền, đua thuyền, đẩy gậy, kéo co, chọi gà, bịt mắt bắt vịt, hội thi mâm ngũ quả...